Lombok, FP1: Razgatlioglu vor Honda, Ducati und BMW

Der Mandalika Street Circuit in Indonesien war im ersten freien Training der Superbike-WM am Freitagmorgen mehrere Sekunden langsamer als im Vorjahr. Damit hat die Session nur einen bedingten Nutzen.

«Wann immer eine Strecke vor einem Rennwochenende frisch asphaltiert wird, verursacht das viele Probleme», kritisierte HRC-Teammanager Leon Camier nach dem ersten freien Training auf dem Mandalika Circuit. «Der Griplevel ist im Moment sehr schlecht und die Lebensdauer der Reifen kurz. Das stellt Pirelli und die Teams vor eine große Herausforderung.»

Die schnellste Runde auf Lombok fuhr bei der Premiere im Vorjahr Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:32,877 min in der Superpole. Für die schnellste Rennrunde sorgte der Türke in Lauf 1 mit 1:34,288 min.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session führte Razgatlioglu mit 1:36,938 min, der Asphalt hatte sich inzwischen auf 53 Grad Celsius aufgeheizt, im Schatten herrschten 35 Grad.

Die Zeit von Toprak konnte bis zum Ende keiner unterbieten. Wie immer in den freien Trainings verfolgten die Fahrer und Teams sehr unterschiedliche Strategien, womit die Zeiten kaum Aussagekraft haben. Hinzu kommt, dass sich mit steigendem Grip ohnehin alles ändern wird.

Honda nutzt zum ersten Mal die seit 6. Oktober erlaubten «Super Concession Parts» und hat neben dem Lenkkopfwinkel auch die Position des Lenkkopfes und des Schwingendrehpunkts um einige Millimeter geändert. Die Generalprobe im Rahmen eines Rennwochenendes war sehr positiv, Iker Lecuona wurde Zweiter und Xavi Vierge Fünfter.

WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) wurde mit einer guten halben Sekunde Rückstand auf Razgatlioglu Dritter, Michael van der Mark brachte die beste BMW auf Platz 4 und Jonathan Rea die schnellste Kawasaki auf Position 8.

Das Team Pedercini Kawasaki bringt im elften Event des Jahres den achten Fahrer an den Start, dieses Mal den Engländer Kyle Smith. Der Superbike-Rookie überraschte als Zehnter.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati schlug sich bei seinem Superbike-Debüt auf der indonesischen Strecke ordentlich und wurde 13.

Ergebnisse Superbike-WM Mandalika, FP1:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:36,938 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, +0,189 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,571

4. Michael van der Mark (NL), +0,781

5. Xavi Vierge (E), Honda, +0,944

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,975

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,994

8. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +1,027

9. Scott Redding (GB), BMW, +1,114

10. Kyle Smith (GB), Kawasaki, +1,176

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,756

12. Lucas Mahias, (F), Kawasaki, +1,759

13. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,911

14. Axel Bassani (I), Ducati, +1,931

15. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,066

16. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +2,209

17. Oliver König (CZ), Kawasaki, +2,422

18. Loris Baz (F), BMW, +2,506

19. Leandro Mercado (RA), Honda, +2,811

20. Xavi Fores (E), Ducati, +2,816

21. Kohta Nozane (J), Yamaha, +3,766

22. Eugene Laverty (IRL), BMW, +4,692