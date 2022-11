Loris Baz bester BMW-Pilot – zu mehr reicht es nicht

Während Loris Baz im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 auf Lombok bester BMW-Pilot war, machte sein Bonovo action-Teamkollege Eugene Laverty nach der Superpole eine wichtige Entdeckung.

Anders als ihre Markenkollegen Michael van der Mark und Scott Redding im Team BMW Motorrad hatten die Bonovo-Piloten Loris Baz und Eugene Laverty die neuen Super Concession Parts beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Street Circuit noch nicht zur Verfügung. Die Ergebnisse waren aber nicht schlechter: Baz brachte im ersten Lauf die beste M1000RR auf Platz 10 ins Ziel, Laverty erreichte als 14. die Punkteränge.

Für den Franzosen war das beste BMW-Finish eher nebensächlich. Dabei war das angesichts Startplatz 15 und einem Zwischenfall in der ersten Runde durchaus beachtlich.

«Ich war einfach nicht schnell genug und noch nicht gut genug auf die Strecke eingespielt, um ein besseres Qualifying zu fahren. Doch ich habe im Rennen mein Bestes versucht», beteuerte Baz. «In Kurve 2 wäre ich beinahe in Nozane hineingefahren, und so war ich in Kurve 5 Letzter. Danach bin ich es ruhig angegangen und habe einfach versucht, keine Fehler zu machen. Ich bin zurückgekommen und hatte im Vergleich zum Qualifying auch eine ganz vernünftige Pace. Der Reifenabbau war nicht so stark und das hat am Ende vielleicht geholfen. Ich bin mit der Performance nicht zufrieden, aber ich bin zufrieden mit dem, was wir als Team seit Freitag geleistet haben. Wir werden sehen, was wir am Sonntag erreichen können. Um ehrlich zu sein, erwarte ich nichts Verrücktes.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Kyle Smith © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Kyle Smith © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Superpole - Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Andrea Locatelli © Gold & Goose 1. Rennen - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea Zurück Weiter

Laverty landete im Qualifying auf dem letzten Platz. Dem Nordiren und 13-fachen Laufsieger war schnell klar, dass das eine andere Ursache als seine fahrerische Leistung haben musste.

«Nachdem das Qualifying eine Katastrophe war – ich habe gepusht und bin ein paar Mal beinahe gestürzt – haben wir ein Problem in der Gabel entdeckt, das eine Folge vom gestrigen Sturz war. Das konnten wir beheben, und ich war im Rennen stärker», erklärte Laverty. «Mit meiner Pace bin ich nicht so schnell, wie ich sein sollte, aber wenigstens war ich konstant und konnte zwei Punkte für das Team sichern.»

Ergebnis Superbike-WM: Mandalika, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 4,324 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 11,855 4. Andrea Locatelli Yamaha + 19,954 5. Michael Rinaldi Ducati + 23,992 6. Xavi Vierge Honda + 27,114 7. Garrett Gerloff Yamaha + 27,776 8. Axel Bassani Ducati + 31,015 9. Alex Lowes Kawasaki + 31,363 10. Loris Baz BMW + 39,809 11. Xavi Fores Ducati + 39,895 12. Scott Redding BMW + 56,317 13. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 14. Eugene Laverty BMW > 1 min 15. Kohta Nozane Yamaha > 1 min 16. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael van der Mark BMW out Kyle Smith Kawasaki out Leandro Mercado Honda out Philipp Öttl Ducati