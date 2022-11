Nach Highsider: Philipp Öttl (Ducati) außer Gefecht? 12.11.2022 - 09:34 Von Tim Althof

© Gold & Goose Philipp Öttl stürzte am Samstag schwer

Go Eleven-Ducati-Fahrer Philipp Öttl hatte ein ereignisreiches erstes Rennen in Mandalika. Der Bayer musste in Kurve 1 von der Strecke, lieferte anschließend eine Aufholjagd, die am Ende zum Sturz führte.