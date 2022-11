Michael Rinaldi (Ducati): Zwei Highsider abgefangen

Mit Platz 5 im ersten Superbike-Rennen auf dem Mandalika Circuit erreichte Michael Rinaldi ein solides Ergebnis. Der Ducati-Werkspilot war glücklich, dass er überhaupt ins Ziel gekommen ist.

Als Dritter schien Michael Rinaldi bereits am Freitag eine gute Pace zu haben, doch die Rundenzeiten hatten wegen der sich stetig ändernden Streckenbedingungen kaum Aussagekraft. Tatsächlich war der Ducati-Pilot nicht sonderlich glücklich mit der Abstimmung seiner V4R und erreichte in der Superpole mit 1,8 sec Rückstand nur Startplatz 9.

Doch im ersten Lauf startete Rinaldi in der zweiten Rennhälfte eine bemerkenswerte Aufholjagd. Zeitweise nur auf Platz 9 liegend, ließ er nach und nach seinen Erzrivalen Axel Bassani (Ducati) sowie Xavi Vierge (Honda), Michael van der Mark (BMW) und Alex Lowes (Kawasaki) hinter sich. In Runde 14 war er am Hinterrad von Andrea Locatelli (Yamaha) auf Platz 5 angekommen.

«Meine Pace bei Rennmitte war vergleichbar mit der von Álvaro, ich steckte zu Beginn aber in einem Pulk und fühlte mich auch nicht komfortabel», erklärte Rinaldi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir hatten im dritten Trainings einen großen Schritt nach vorn hinsichtlich der Race-Pace erreicht und das hat sich bezahlt gemacht.»

Eine Runde später übernahm der Ducati-Pilot sogar kurzzeitig die vierte Position, hatte dann aber zwei heikle Momente und musste sich mit Platz 5 begnügen.

«Insgesamt bin ich mit dem Rennen zufrieden, allerdings ließ der Hinterreifen bei noch vier Runden stark nach», erklärte der 26-Jährige. «Ich hatte mir gerade Locatelli geschnappt, bei der Anfahrt von Kurve 15 wäre ich aber fast mit einem Highsider abgeflogen. Dasselbe ist dann auch in Kurve 7 passiert und ich entschied, es ruhiger anzugehen, denn in den letzten drei Runden wurden die Probleme immer größer. Wenn es uns gelingt, die Performance am Anfang und am Ende zu verbessern, können wir am Sonntag um das Podium kämpfen.»

Rinaldi hat den vierten WM-Rang mittlerweile abgesichert und hat mit 260 Punkten ordentliche 43 Zähler Vorsprung auf den WM-Fünften (Alex Lowes).

Ergebnis Superbike-WM: Mandalika, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 4,324 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 11,855 4. Andrea Locatelli Yamaha + 19,954 5. Michael Rinaldi Ducati + 23,992 6. Xavi Vierge Honda + 27,114 7. Garrett Gerloff Yamaha + 27,776 8. Axel Bassani Ducati + 31,015 9. Alex Lowes Kawasaki + 31,363 10. Loris Baz BMW + 39,809 11. Xavi Fores Ducati + 39,895 12. Scott Redding BMW + 56,317 13. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 14. Eugene Laverty BMW > 1 min 15. Kohta Nozane Yamaha > 1 min 16. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael van der Mark BMW out Kyle Smith Kawasaki out Leandro Mercado Honda out Philipp Öttl Ducati