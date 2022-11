Álvaro Bautista (Ducati): Titel war kein Selbstgänger 13.11.2022 - 11:35 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alvaro Bautista musste den Titelgewinn erst noch realisieren

In seinem vierten Jahr in der Superbike-WM gewann Álvaro Bautista mit Ducati die Meisterschaft. Der Spanier hat einen langen Leidensweg hinter sich und sagt, was er 2022 besser gemacht hat.