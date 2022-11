Axel Bassani (Ducati): Bester SBK-Privatier 2022

Neben dem Gewinn der Superbike-WM 2022 durch Álvaro Bautista hat Ducati beim Meeting in Indonesien einen weiteren Grund zum Feiern: Motocorsa-Pilot Axel Bassani steht als bester Privatfahrer fest.

Der Gewinn der ‹Independent-Rider› Wertung durch Axel Bassani ist keine Überraschung. Der Ducati-Pilot fährt regelmäßig in den Top-5 mit und lässt Werksfahrer verschiedener Fabrikate hinter sich. Bassani fuhr in Magny-Cours (2x) und San Juan Villicum drei dritte Plätze ein – nur Garrett Gerloff (GRT Yamaha) schaffte es in der Superbike-WM 2022 ebenfalls aufs Podium, als Dritter in Barcelona.

«Den Gewinn der Independent-Wertung hatte ich mir vor der Saison als Ziel gesetzt, jetzt haben wir das vier Rennen vor dem Ende geschafft», freute sich der 23-Jährige, der in Mandalika die Plätze 8, 5 und 5 einfahren konnte. «Wir haben eine wirklich gute Arbeit abgeliefert, denn der Zweite liegt 100 Punkte zurück und wir haben außerdem drei Podestplätze eingefahren. Jetzt würde ich gerne noch einen Sieg erreichen, ich halte das für möglich.»

Davon scheint Bassani aber noch zu weit entfernt.

«Ich muss besser ins erste Training kommen, mit einem funktionierenden Set-up und einer guten Pace», betonte der WM-Siebte. «Noch schaffen wir das erst bis zum Warm-up am Sonntag, die Top-3 haben das schon am Freitag und können ab dem ersten Rennen attackieren. Ich bin überzeugt: Wenn wir das auch hinbekommen, können wir bessere Rennen zeigen und mit ihnen um Siege kämpfen. Um die Top-3 in der Meisterschaft zu kämpfen, bleibt mein Ziel und dafür sind wir hier. Uns fehlt nicht viel.»

Bassani spekulierte auf den vierten WM-Rang, den zuletzt aber Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi mit starken Ergebnissen absicherte. Mit 230 Punkten liegt Bassani aber nur vier Punkte hinter Alex Lowes (6./Kawasaki) und überschaubare 15 Zähler hinter Andrea Locatelli (5./Yamaha).