Xavi Fores 2023 mit Barni: Jetzt liegt es an Petrucci

Bei der Superbike-WM in Indonesien trat Xavi Fores zum zweiten Mal in diesem Jahr für das Team Barni Ducati an und konnte zwischendurch Highlights setzen. Seine Zukunft ist eng mit Danilo Petrucci verknüpft.

Nach der Trennung von Luca Bernardi verpflichtete das Ducati-Team Barni Racing für die drei Überseerennen in Argentinien, Indonesien und Australien zum Ende der Saison 2022 Xavi Fores, der schon 2016 bis 2018 für die Italiener fuhr und sechs Podestplätze eroberte.

Am Freitag glänzte Fores mit Platz 6 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2. Im FP3 am Samstagmorgen konnte er sich nicht genügend steigern und fiel auf Position 16 zurück. Der 37-Jährige qualifizierte sich für den 13. Startplatz und wurde im ersten Lauf Elfter. Im Superpole-Race und Lauf 2 am Sonntag wurde er erneut Elfter.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista ist Weltmeister 2022 © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista und Team Zurück Weiter

Fores weiß, dass er Leistung zeigen muss, will er mit Barni Ducati 2023 Vollzeit in die Superbike-WM zurückkehren.



«Barni steht sicher hinter mir, wir haben eine enge Beziehung», sagte der Deutsche Meister von 2014 gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Sponsoren von Barni ebenfalls, für sie wäre es in Ordnung, wenn ich 2023 das Motorrad fahre. Es kommt aber auch darauf an, was Ducati will. Sie haben Danilo Petrucci und müssen ihn irgendwo unterbringen. Ich weiß nicht, ob er in MotoAmerica bleibt. Wenn er das tut, dann macht es das einfacher für mich. Das liegt nicht in meinen Händen, ich kann die Entscheidung nicht beeinflussen.»

«Danilo ist in keiner einfachen Situation», betont Fores. «Im Werksteam kam er nicht unter und er hat gewisse Gehaltsvorstellungen. Hinzu kommt, dass Ducati auf leichte Fahrer setzt und das Motorrad mit ihnen entwickelt – ich bin bereits am Limit. Ich mache jeden Tag Druck auf Barni und versichere ihm, dass ich immer noch konkurrenzfähig bin. Aber natürlich kann ich nicht alles in einem Tag erledigen. Das Bike ist neu für mich und wir befinden uns in der Schlussphase der Meisterschaft, wo jeder auf seinem höchsten Level fährt. Da kann niemand erwarten, dass ich in die Top-5 fahre – da wären die anderen ja dumm. Aber wenn ich mich Schritt für Schritt herantaste, dann kann ich mir die Top-5 nächstes Jahr beim Start auf Phillip Island vorstellen. Das Bike arbeitet gut, ich brauche nur mehr Kilometer. Ich brauche einen Winter mit Tests, bei denen ich das Motorrad auf mich abstimmen kann. Ich sage nicht, dass ich dann gewinne. Aber auf Bassanis Level kann ich fahren – ganz sicher!»

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Syahrin? Mackenzie?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: ?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Yamaha MotoXracing: Bradley Ray (GB)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Xavi Fores (E)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt