Phillip Island, FP2: Rea vorn – Abbruch wegen Gänse

Als Schnellster am ersten Trainingstag auf Phillip Island machte Jonathan Rea (Kawasaki) deutlich, dass er die Superbike-WM 2022 mit Siegen beenden möchte. Stark auch Álvaro Bautista (Ducati) und Nagashima (Honda).

Mit einer persönlichen Verbesserung übernahm Alex Lowes (Kawasaki) in 1:31,504 min zu Beginn des zweiten Trainings zunächst die Führung – und dann wurde die Session abgebrochen, weil sich zwei Gänse auf der Strecke gemütlich machten. Nachdem das Federvieh verscheucht war, setzte sich der im ersten Training gestürzte Álvaro Bautista in 1:31,570 an die Spitze – am Vormittag hatte Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:31,284 min für die schnellste Runde gesorgt.

Das halbe Feld war nach 15 min schneller als im FP1, dabei feilten die Superbike-Piloten an ihrer Rennabstimmung. Dazu muss man wissen: Beim Saisonfinale verzichtet Einheitsreifenlieferant Pirelli auf den weichen Rennreifen SCX und auch den Qualifyer SCQ, weshalb die Piloten das gesamte Wochenende den Standard-Hinterreifen SC0 und SC1 verwenden müssen.

Nach 25 Minuten führte weiterhin Bautista mit einer verbesserten 1:31,359 min, Platz 2 belegte Rea. Beide waren im FP1 schneller. Mit persönlichen Verbesserungen folgten Lowes, Andrea Locatelli (Yamaha), Lecuona-Ersatz Tetsuta Nagashima (Honda) und Garrett Gerloff (Yamaha). Toprak Razgatlioglu (Yamaha) belegte Platz 7, Philipp Öttl (Ducati) war Achter.

Zum Vergleich: Den Pole-Rekord auf Phillip Island hält Tom Sykes (BMW) mit 1:29,230 min, die schnellste Rennrunde 1:30,075 min drehte 2019 Jonathan Rea (Kawasaki).

Als Bautista seine beeindruckende Rennsimulation beendet hatte, verkürzte Rea seinen Rückstand auf den neuen Weltmeister auf nur noch 0,054 sec. Während die meisten seiner Kollegen noch auf alten Reifen fuhren, ging der Ducati-Star zehn Minuten vor dem Ende für seinen letzten Versuch mit einem frischen Reifensatz auf die Strecke. Auf seiner ersten fliegenden Runde legte der 37-Jährige in 1:31,232 min eine neue Bestzeit vor.

In den letzten fünf Minuten blies auch Rea zur Attacke, verpasste eine neue Bestmarke aber mehrmals knapp. Erst auf seiner letzten fliegenden Runde setzte sich der Nordire in 1:31,127 min an die Spitze. Dabei blieb es.

Bautista beendet den ersten Trainingstag als Zweiter, Lowes wurde Dritter.

Auf Platz 4 der kombinierten Zeitenliste folgt Razgatlioglu, der sich als Einziger im FP2 nicht steigern konnte!

Der Japaner Tetsuta Nagashima erwies sich als Sechster mit 0,7 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit als würdiger Vertreter für den verletzten Iker Lecuona. Unmittelbar hinter dem Honda-Piloten reihte sich Philipp Öttl auf der achten Position ein.

Die beste BMW folgt mit Scott Redding auf der neunten Position. Der Engländer verlor 1,1 sec auf die Bautista-Zeit.