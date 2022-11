SBK-Rückkehr nach Phillip Island – wann was passiert

Es wird ungewohnt sein, wenn am 19./20. November auf Phillip Island das Saisonfinale der Superbike-WM 2022 stattfinden wird. Fans in Europa müssen eine Zeitverschiebung und einen angepassten Zeitplan beachten.

Bis zum vergangenen Jahr hatte Phillip Island als einzige Rennstrecke 30 Superbike-Meetings veranstaltet, die letzten 27 ohne Unterbrechung. Doch weil sich Australien im Zuge der Coronamaßnahmen von der restlichen Welt abschottete, war 2020 die letzte Veranstaltung auf der malerischen Insel.

Nachdem Phillip Island über 14 Jahre den Saisonauftakt veranstaltet hat, kehrt die seriennahe Weltmeisterschaft 2022 am kommenden Wochenende nach Down Under zurück, dieses Mal für das Saisonfinale.

Doch in Australien ticken die Uhren anders, für europäische Fans gilt es, eine zehnstündige Zeitverschiebung zu berücksichtigen. Würde der Standard-Zeitplan zur Anwendung kommen, fänden die SBK-Läufe um 4 Uhr in der Nacht statt, das Superpole-Race sogar schon um 1 Uhr.

Der Zeitplan wird daher für das Finale im begrenzten Rahmen angepasst. Die SBK-Rennen am Samstag und Sonntag werden als letzte Rennen des Tages um 16 Uhr stattfinden. Einen größeren Gestaltungsspielraum hat man nicht, denn am Sonntagabend erhalten die diesjährigen Weltmeister auf Phillip Island ihre Auszeichnung.