Honda auf Phillip Island ohne Lecuona, mit Nagashima

Was zu erwarten war, wurde nun von Honda bestätigt: Werkspilot Iker Lecuona fällt für das Finale der Superbike-WM 2022 auf Phillip Island aus. Warum Ersatzfahrer Tetsuta Nagashima nicht unterschätzt werden sollte.

HRC-Pilot Iker Lecuona hatte im FP2 am Freitagnachmittag auf dem Mandalika Circuit in Indonesien beim Richtungswechsel in Kurve 3 die Kontrolle über seine Fireblade verloren, was in einem mächtigen Highsider endete. Der Honda-Pilot krachte hart auf dem Asphalt auf und zog sich dabei einen stabilen Bruch des Wirbels T12 sowie eine linksseitige Fraktur des Kreuzbeins zu.

Der 22-Jährige flog unmittelbar für eine zweite Meinung nach Spanien zurück, um eventuell doch am Finale der Superbike-WM 2022 am bevorstehenden Wochenende auf Phillip Island teilnehmen zu können. Vergeblich – erwartungsgemäß fällt Lecuona aus.

Wie von SPEEDWEEK.com bereits berichtet, wird Tetsuta Nagashima für den Spanier einspringen. Für den 30-Jährigen ist es das Debüt im Rahmen der Superbike-WM. Nagashima kennt aber die CBR1000RR-R im Trimm der Superbike-WM und auch die Reifen von Pirelli von einem Test in Misano am 21. Juni. Als Testfahrer der Honda Racing Corporation hatte er sicher auch die Gelegenheit, die neuen Super Concession Parts auf der Strecke zu erkunden.

Nur wenige Wochen später gewann der Japaner gemeinsam mit Iker Lecuona und Takumi Takahashi das legendäre Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Seinerzeit war Xavi Vierge verletzt, nun ist es Lecuona.

Was ebenfalls für Nagashima sprach: Er ersetzte in diesem Jahr bereits den verletzten Takaaki Nakagami im MotoGP-Team LCR Honda und absolvierte in dieser Funktion auch den Phillip-Island-GP. Er verfügt somit über Streckenkenntnisse mit einem PS-starken Motorrad.