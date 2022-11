Toprak Razgatlioglu: «Dem Motor fehlt es an Leistung»

Obwohl er den Freitag der Superbike-WM auf Phillip Island als Vierter beendete, blickte Toprak Razgatlioglu drein, als wäre ihm eine Laus über die Leber gelaufen. Was beim Yamaha-Star schieflief.

Eine knappe halbe Sekunde büßte Toprak Razgatlioglu am Freitag in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 auf den Schnellsten Jonathan Rea aus dem Kawasaki-Werksteam ein. Als Einziger im 22 Mann starken Feld konnte sich der Türke in der zweiten Session nicht verbessern und wurde trotzdem Vierter.

«Ich habe kein gutes Gefühl für das Motorrad, keinen Grip am Hinterrad», erzählte der 26-Jährige in kleiner Journalistenrunde. «Ich hatte den ganzen Tag keinen Grip, obwohl wir viel mit der Abstimmung versucht haben. Und es wurde mit jeder gefahrenen Runde schlimmer. Es fühlt sich nicht so an, als würde mein Hinterreifen den Asphalt berühren. Sobald ich ans Gas gehe, dreht das Hinterrad durch. Das Team arbeitet daran, ich hoffe, dass wir für Samstag eine gute Abstimmung finden. Ich fuhr Alex Lowes und Johnny hinterher, ihre Kawasaki hat viel mehr Grip. 2020 waren wir hier besser, aber unser Motorrad heute ist ein anderes. Auch im Vorjahr hatten wir mehr Grip und das Bike war in der Rollphase besser.»

Problematisch für Yamaha: Einheitsreifenlieferant Pirelli hat für Phillip Island keine weichen Hinterreifen dabei, weil diese auf dem aggressiven Asphalt mit den vielen schnellen Kurven keine Renndistanz durchhalten.

«Mit dem weichen Hinterreifen SCX arbeitet mein Motorrad perfekt, mit dem harten Hinterreifen SC1 nicht», hielt Toprak fest. «Aber alle haben die gleichen Reifen, also müssen wir eine Lösung finden. Und können dann hoffentlich stärker zurückschlagen. Die Yamaha ist nicht besonders stark auf dieser Strecke, vor allem am Ausgang der letzten Kurve fehlt es dem Motor an Leistung. Ich mag die Strecke – aber das heute war nicht genug, um es zu genießen.»