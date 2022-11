Loris Baz (BMW) nur 16.: «Das Motorrad nicht gefühlt»

Für das Bonovo action BMW-Team war der erste Tag beim Superbike-WM-Event auf Phillip Island kein einfacher. Die Fahrer Loris Baz und Eugene Laverty kämpften mit dem Gefühl zur M 1000 RR.

Für Eugene Laverty ist in Australien das letzte Superbike-WM-Wochenende als Fahrer angebrochen. Der Ire wird nach dem Rennsonntag auf Phillip Island seinen Helm an den Nagel hängen und in seine neue Rolle als Team-Miteigentümer bei Bonovo action schlüpfen.

Doch am Freitag schaffte der 36-Jährige auf dem 4,445 km langen Kurs nur den 18. Gesamtplatz. Auf Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze verlor er fast zwei Sekunden.

«Am Nachmittag hatten wir ein ziemlich gutes Training. Meistens lag ich auf oder rund um die zehnte Position mit einer wirklich konstanten Basis. Am Ende haben die anderen Fahrer neue Reifen aufgezogen und konnten damit einen Schritt nach vorn machen», berichtete der ehemalige MotoGP-Fahrer, «Leider gelang es mir nicht, das Gleiche zu tun, aber zumindest liege ich an diesem Wochenende gleichauf mit den anderen BMW-Jungs und ich möchte die Saison jetzt wirklich unbedingt gut beenden.»

Teamkollege Loris Baz kam am Freitag zwei Plätze weiter nach vorne. Doch die Ansprüche des Franzosen sind deutlich höher als Platz 16, immerhin fuhr er in diesem Jahr in den Rennen bereits 17-mal in die Top-10. «Das war wieder ein schwieriger Freitag», meinte Baz im Anschluss. «Es hat gut angefangen und ich hatte ein so gutes Gefühl, wieder auf dieser Strecke zu fahren. Das Motorrad hat in den wirklich niedrigen Temperaturen am Morgen gut funktioniert. Leider bin ich auf dem Weg in Kurve 4 in den Leerlauf gekommen und gestürzt. Daher haben wir die Mehrheit der ersten Session verloren.»

«Am Nachmittag hatte ich auf das gleiche Gefühl wie im FP1 gehofft, aber oftmals, sobald die Grip-Bedingungen schlechter werden, haben wir zu kämpfen und das war im zweiten Training wieder der Fall», ärgerte sich der 29-Jährige, der mit Garrett Gerloff 2023 einen neuen Teamkollegen bekommt. «Ich habe das Motorrad einfach nicht gefühlt und dazu hatten wir noch einige Sorgen aufgrund des Sturzes zuvor. Es war kein einfacher Tag, aber wir werden sehen, was am Samstag daraus wird. Vielleicht haben wir endlich etwas Glück zum Ende der Saison.»

Generell kam BMW am Freitag auf keinen grünen Zweig. Scott Redding landete als beste Fahrer des deutschen Herstellers auf Platz 9. Er verlor bereits mehr als 1,1 Sekunden auf Rea. Auch Michael van der Mark kam nur auf Platz 12.