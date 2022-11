Lecuona-Ersatz Nagashima: Der Honda-Pilot überraschte

Als Ersatz für den verletzten Iker Lecuona kommt auf Phillip Island Honda-Testfahrer Tetsuta Nagashima zum Einsatz. Der Japaner stellte am Freitag überraschend die beste CBR1000RR-R auf Platz 6.

Dass Iker Lecuona das Finale der Superbike-WM 2022 auf Phillip Island verpasst, ist nicht überraschend. Der Spanier war am vergangenen Wochenende im FP2 auf dem Mandalika Street Circuit per Highsider gestürzt und brach sich den Wirbel T12.

Für eine Überraschung sorgte aber Tetsuta Nagashima, der den 22-Jährigen ersetzt und am Freitag als Sechster 0,7 sec auf die Tagesbestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) verlor – Stammfahrer Xavi Vierge landete mit 1,7 sec Rückstand nur auf Platz 14!

«Ich hatte mit mehr Schwierigkeiten gerechnet», grinste der 30-Jährige. «Vor ein paar Wochen fuhr ich hier das MotoGP-Rennen, ich kenne also die Strecke. Die Pirelli-Reifen sind aber neu für mich, abgesehen von einem Testtag, sonst bin ich nur Bridgestone oder Michelin gefahren. Auf Phillip Island arbeiten die Reifen und das Paket insgesamt aber ziemlich gut. Mit der Rundenzeit bin ich zufrieden, dabei bin ich am Freitag kein Risiko eingegangen. Ich wollte mich Schritt für Schritt steigern und habe regelmäßig das Bike und die Reifen überprüft. So auf Platz 6 zu fahren, ist fantastisch.»

Nagashima räumt jedoch ein, dass sein gutes Trainingsergebnis keinen Rückschluss auf die Rennen gibt.

«Es gibt noch einige Dinge, an denen wir arbeiten können, denn ich bin nur eine schnelle Runde gefahren. Ich muss auch meine Pace verbessern, denn das Rennen geht über 22 Runden, wir benötigen also Konstanz», grübelte der Honda-Pilot. «Ich weiß offen gesagt nicht, was ich vom Rest des Wochenendes erwarten kann. Das Team arbeitet hart, und bisher läuft alles ausgezeichnet. Ich kannte einige der Jungs bereits aus meiner Zeit in der Moto2, also ist das Team wie eine Familie und ich fühlte mich auf Anhieb gut.»

Nagashima kennt das Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation auch von einem Testtag in Misano, als er den damals verletzten Xavi Vierge vertrat. Seitdem hat sich die CBR1000RR-R verändert.

«Es ist nicht viel Neues am Bike, hauptsächlich liegt es am Set-up, was wirklich gut ist – ich denke, das ist das Ergebnis der intensiven Arbeit vom Team und von Iker und Xavi», lobte der Japaner die Superbike-Rookies. «Ich habe also Glück: Sie haben die Fireblade verbessert und ich muss mich nur noch draufsetzen und habe es entsprechend leichter als die beiden zu Saisonbeginn.»