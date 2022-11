Garrett Gerloff (6.): Alles passierte extrem schnell

GRT-Yamaha-Fahrer Garrett Gerloff beendete den ersten Lauf der Superbike-WM am Samstag auf Phillip Island auf Platz 6 als bester Privatier. In der WM-Gesamtwertung festigte er damit seinen 11. Rang.

Garrett Gerloff qualifizierte sich am Samstag auf Phillip Island direkt hinter seinen Yamaha-Markenkollegen Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli auf Platz 6. Als es unter nassen Bedingungen in das erste Rennen des Saisonfinales ging, kam es aber letztendlich auf die Taktik an.

Der US-Amerikaner verpasste den perfekten Zeitpunkt des Boxenstopps und verlor dadurch einige Sekunden. Am Ende landete er trotzdem auf Platz 6 und wurde entsprechend bester «Independent»-Fahrer.

«Wir hatten einen groben Plan. Als wir in der Startaufstellung standen, war klar, sollte es nicht mehr regnen, wird es schnell abtrocknen. Wir wussten halt nicht, wann, erklärte Gerloff nach dem Rennen in «Down Under». «Der Start lief dann gut und ich konnte meinen Platz halten, das war gut für mich.»

Gerloff weiter: «Nach einigen Runden sah es nicht so aus, als würde es überhaupt abtrocknen. In Runde 7 kam die Sonne raus und plötzlich hatten wir eine trockene Linie. Das ist extrem schnell passiert, es überraschte mich wirklich.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Locatelli und Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Tetsuta Nagashima © Gold & Goose Vierge und Gerloff © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Lowes, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Phillip Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Nagashima und Laverty © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Lowes © Gold & Goose Sieger Jonathan Rea Zurück Weiter

«Ich habe meinem Team vorher gesagt, dass ich nicht rein kommen würde ohne ihnen die Runde zuvor auf der Geraden ein Zeichen zu geben. Sie haben mir versprochen, dass sie auch so bereit sein werden und als ich Locatelli und Bautista in die Box fahren sah, wusste ich, jetzt ist es Zeit für den Stopp. Weil ich aber vorher kein Signal gegeben habe, bin ich noch eine Runde gefahren. Leider war es eine Runde zu viel, die ich hätte vermeiden müssen», ärgerte sich der 27-Jährige.

«In dieser Situation ist es eben schwierig. Ich wollte immer schneller fahren, die anderen Fahrer entscheiden sich auch nicht alle gleich. Da passierte sehr viel», fasste der Yamaha-Fahrer zusammen.

Wie lief es denn mit dem Set-up der R1 unter den verschiedenen Bedingungen? «Wir sind mit einem völligen Regen-Set-up ins Rennen gegangen, das hat sich schon sehr vom Set-up im Trockenen unterschieden. Wir konnten beim Stopp die Federvorspannung etwas verändern und damit das Rennen beenden. Ich war wirklich überrascht, wie gut es sich anfühlte. Am Anfang war es nicht besonders gut, aber als ich mich daran gewöhnt hatte, habe ich es sehr gemocht», berichtete der zukünftige BMW-Fahrer.

Ergebnis Superbike-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,247 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 15,435 4. Andrea Locatelli Yamaha + 18,342 5. Alvaro Bautista Ducati + 19,369 6. Garrett Gerloff Yamaha + 36,235 7. Axel Bassani Ducati + 37,641 8. Xavi Vierge Honda + 43,137 9. Loris Baz BMW + 57,704 10. Tetsuta Nagashima Honda > 1 min 11. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 12. Kyle Smith Kawasaki > 1 min 13. Xavi Fores Ducati > 1 min 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 16. Scott Redding BMW > 1 min 17. Leandro Mercado Honda > 1 min 18. Eugene Laverty BMW > 1 min 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Philipp Öttl Ducati > 1 Rd. out Michael vd Mark BMW out Kohta Nozane Yamaha