Alvaro Bautista: «Entspann dich mal bei 300 km/h»

Platz 5 im ersten Superbike-Rennen auf Phillip Island ist das schlechteste Saisonresultat von Weltmeister Alvaro Bautista. Mit Wetterumschwüngen tut sich der Spanier wegen der Abstimmung seiner Ducati schwer.

In bislang 34 Rennen in dieser Saison sah Alvaro Bautista 32 Mal die Zielflagge. In Donington Park stürzte er, in Magny-Cours wurde er von Jonathan Rea abgeschossen. Der Spanier stand 29 Mal auf dem Podium, 14 Mal als Sieger. Bis Phillip Island war er bei einer Zielankunft nie schlechter als Vierter.

Im trockenen Qualifying eroberte Bautista in Südaustralien seine sechste Pole-Position, zu Beginn des ersten Rennens auf nasser Strecke mischte der Spanier ebenfalls vorne mit. Bis Rennmitte stritt er sich mit den Kawasaki-Piloten Jonathan Rea und Alex Lowes sowie Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu.

«Im Nassen tue ich mir mit diesem Motorrad schwer», schilderte Bautista. «Weil ich leicht bin, müssen wir das Bike sehr weich abstimmen – ganz anders als im Trockenen. Bei mir reicht es nicht, die Federvorspannung etwas zu ändern, ich brauche andere Federn in der Gabel und der Hinterradfederung. Als die Strecke dann abtrocknete, war es sehr instabil. Das sieht man auch daran, wie sich mein Bike auf der Geraden bewegt. Es war viel zu weich abgestimmt für trocken und ich bekomme kein Gewicht aufs Hinterrad. Bei Melandri war das damals noch schlimmer. Wenn sich das Bike auf der Geraden so verwindet, dann packst du automatisch stärker am Lenker zu. Aber das macht es noch schlimmer. Du musst den Lenker loslassen und das Motorrad fahren lassen. Aber entspann dich mal bei 300 km/h. Ich strauchelte sehr, aber damit muss ich klarkommen. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, in Barcelona war es auch so.»

Ab Rennmitte wechselten die Spitzenpiloten auf Slicks, Rea gewann das Rennen vor Razgatlioglu und Lowes. Bautista kam mit 19,3 sec Rückstand als Fünfter ins Ziel – sein schlechtestes Saisonresultat.



«Wir müssen an diesem Problem arbeiten», hob Bautista hervor. «Sollten wir in Zukunft wieder in so eine Situation kommen, dann dürfen wir nicht so viel verlieren, wenn wir konkurrenzfähig sein wollen.»

Ergebnis Superbike-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,247 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 15,435 4. Andrea Locatelli Yamaha + 18,342 5. Alvaro Bautista Ducati + 19,369 6. Garrett Gerloff Yamaha + 36,235 7. Axel Bassani Ducati + 37,641 8. Xavi Vierge Honda + 43,137 9. Loris Baz BMW + 57,704 10. Tetsuta Nagashima Honda > 1 min 11. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 12. Kyle Smith Kawasaki > 1 min 13. Xavi Fores Ducati > 1 min 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 16. Scott Redding BMW > 1 min 17. Leandro Mercado Honda > 1 min 18. Eugene Laverty BMW > 1 min 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Philipp Öttl Ducati > 1 Rd. out Michael vd Mark BMW out Kohta Nozane Yamaha