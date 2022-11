Eugene Laverty mit dem Helikopter abtransportiert

Das letzte Rennen von Eugene Laverty als Profirennfahrer endete im Krankenhaus. Das zweite Superbike-Hauptrennen auf Phillip Island musste nach dem Sturz des Nordiren abgebrochen werden.

Es gibt kaum einen anderen Rennfahrer, der in seiner Karriere so viel Verletzungspech hatte wie Eugene Laverty. Mit Geschichten über Knochenbrüche, die sich der 36-Jährige in den vergangenen 20 Jahren zugezogen hat, ließen sich Bücher füllen.

Am Sonntag fuhr Eugene in Australien sein letztes Rennen, er wechselt für nächstes Jahr ins Management seines diesjährigen Teams Bonovo action und wird BMW als Testfahrer zur Verfügung stehen.

Statt am Sonntagabend in kleiner Journalistenrunde sein letztes Interview als Rennfahrer zu geben und anschließend die Saisonabschlussparty zu feiern, endete sein Tag im Krankenhaus. Laverty fuhr in Australien ein starkes zweites Hauptrennen und lag zeitweise auf Platz 10. In Runde 18 rutschte ihm in der sehr schnellen ersten Rechtskurve das Vorderrad weg und der folgende Xavi Fores (Barni Ducati) konnte nicht ausweichen.

Das Rennen wurde sofort abgebrochen und Laverty nach der medizinischen Notversorgung mit dem Hubschrauber ins Albert Hospital nach Melbourne geflogen. Laut Erstdiagnose hat er sich das Becken gebrochen. Wie schlimm die Verletzung ist und ob er sich weitere Blessuren zugezogen hat, ist noch nicht bekannt.