Jonathan Rea (Kawasaki) jagt ewigen Agostini-Rekord

Der mehrfache 350er- und 500er-Weltmeister Giacomo Agostini ist eine Legende im Motorradsport. Dem Italiener auf den Fersen ist Superbike-Star Jonathan Rea. Bricht der Kawasaki-Star auf Phillip Island den Siegrekord?

Der Sieg im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 auf Phillip Island war der 118 Triumph von Jonathan Rea in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Hinzukommen drei Supersport-Siege, womit der sechsfache Weltmeister bei 121 WM-Siegen steht.

Mehr Siege konnte nur Giacomo Agostini einfahren, der in den 1960er und 1970er sieben 350er-WM- und acht 500er-WM-Titel erreichte und in diesen beiden Kategorien 122 Siege feierte.

Rea könnte also beim Saisonfinale im Superpole-Race mit dem Italiener gleichziehen und im zweiten Lauf möglicherweise alleiniger Rekordhalter werden!

«Ich kenne und jage diese Statistik», sagte der Nordire am Samstagnachmittag im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Für den Fall, dass ich es schaffe, hat mein Team etwas vorbereitet. Ich werde es versuchen, aber Toprak und Álvaro sind in diesem Jahr unglaublich stark. Der heutige Tag gehört uns, was am Sonntag passiert, werden wir sehen.»

Der sechsfache Weltmeister hatte eine lange Durststrecke von 24 sieglosen Rennen, bevor er auf Phillip Island auf abtrocknender Strecke triumphierte. Wäre er auch siegfähig, wenn am Sonntag trockene Bedingungen herrschen?

«Das werden wir am Sonntag erfahren, je nachdem, wie die Bedingungen sind. Momentan kann ich das nicht beantworten», zuckte der 35-Jährige mit den Schultern. «Am Freitag war ich in den freien Trainings stark, auch im FP3 am Samstag. Deshalb gehe ich schon davon aus, dass ich auch am Sonntag um den Sieg kämpfen kann. Im ersten Rennen gab es natürlich weitere Faktoren, die den Verlauf beeinflusst haben und wir haben perfekt darauf reagiert – das müssen wir wiederholen, alle Umstände im Blick behalten und dann bekommen wir hoffentlich weitere Chancen, um Siege zu kämpfen.»