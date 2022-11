Beschlossen: MIE Honda auch 2023 mit zwei Exoten

In den kommenden Tagen wird MIE Honda das Fahrerduo für die nächstjährige Superbike-WM vorstellen. SPEEDWEEK.com sprach in Australien mit Teamchefin Midori Moriwaki.

Als eines der letzten Teams hat MIE Honda seine Fahrer für die Ende Februar beginnende Superbike-WM 2023 beisammen. Der Malaysier Hafizh Syahrin (28) wird seinen Vertrag verlängern. Den Platz des Argentiniers Tati Mercado, der voraussichtlich zum Team Holzhauer Honda in die IDM Superbike wechselt, übernimmt der Brasilianer Eric Granado. Der 26-Jährige aus Sao Paulo wurde dieses Jahr Zweiter des MotoE-Weltcups, er fuhr auch schon in der Moto2- und Moto3-WM sowie Superbike-Rennen in Südamerika.

Granado hat seinen Vertrag mit dem LCR E-Team verlängert, lediglich der letzte Termin in Misano am 9./10. September kollidiert mit der Superbike-WM in Frankreich. Es ist davon auszugehen, dass LCR-Teamchef Lucio Cecchinello, mit dem Granado zuerst einen Vertrag für 2023 schloss, geregelt hat, dass seine Meisterschaft Priorität genießt, sollte es Terminüberschneidungen geben. So war das auch 2021 bei Intact-GP und Domi Aegerter, weshalb der inzwischen zweifache Weltmeister im Vorjahr die Supersport-Rennen in Barcelona verpasste.

Das Team von Midori Moriwaki sollte nächstes Jahr deutlich besseres Material haben, die Zusammenarbeit mit Honda Motor und der Honda Racing Corporation wurde seit 2020 immer weiter vertieft. Die Teamchefin geht davon aus, dass ihre Motorräder zu Beginn der nächsten Saison auf dem technischen Level der diesjährigen HRC-Maschinen sind.

«MIE wird auch weiterhin gewisse Teile selbst entwickeln, bei anderen hingegen ist es sinnvoll, dasselbe wie das Werksteam zu verwenden», erklärte die Japanerin gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das bringt uns zum einen mehr Performance, zum anderen können wir unseren Fokus auf andere Dinge legen. Für uns ist es wichtig, dass die entwickelten Teile auch in Endurance oder von anderen Honda-Teams eingesetzt werden können, die Firmen meiner Familie verfügen über ein weltweites Netzwerk.»

Die Superbike-WM-Teams für 2023:

Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), Eric Granado (BR)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: ?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Yamaha MotoXracing: Bradley Ray (GB)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Xavi Fores (E)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt