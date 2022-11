Toprak: «Er braucht den Bonus, er hat zwei Babys»

«Ich hatte in jedem Rennen große Kämpfe und bin Vizeweltmeister», fasste Toprak Razgatlioglu seine Superbike-Saison zusammen. Weil das zweite Hauptrennen in Australien abgebrochen wurde, landete er auf Platz 4.

Zweiter, Zweiter und Vierter: Die 42 Punkte von Australien reichten für Toprak Razgatlioglu leicht, um hinter Alvaro Bautista (Ducati) und vor Jonathan Rea (Kawasaki) Vizeweltmeister zu werden.

«Das Sprintrennen war okay, aber das zweite Hauptrennen ist immer wichtiger», hielt Razgatlioglu fest. «Ich gab mein Bestes, aber nach zehn oder zwölf Runden ließ mein Hinterreifen deutlich nach. Als Alex Lowes an mir vorbei war, pushte er zwei Runden lang. Dann sah ich, wie auch sein Hinterrad durchdrehte. Also wollte ich abwarten und in den letzten zwei Runden versuchen, ihn zu überholen.»

Doch dann wurde das Rennen nach dem Sturz von Eugene Laverty und Xavi Fores abgebrochen und nach Runde 17 gewertet. «Alex hatte viel Glück», grinste Toprak. «Aber er braucht den Bonus, er hat zwei Babys. Scherz beiseite, es freut mich für ihn, er war dieses Wochenende sehr stark. Ich habe zwar das letzte Rennen der Saison nicht auf dem Podium beendet, bin aber Vizeweltmeister. Und ich hatte in jedem Rennen große Kämpfe.»

Wäre gegen Bautista und Ducati dieses Jahr mehr möglich gewesen? «Ich habe in jedem Rennen alles gegeben», betonte Toprak beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Mein großes Problem waren die Rennen zu Saisonbeginn, später wurde es besser. Wir wurden nicht Weltmeister, aber alle im Team haben ihr Bestes versucht. Alvaro war dieses Jahr sehr stark, ich bin trotzdem glücklich. Wir haben uns und das Motorrad deutlich verbessert und bekommen für nächstes Jahr viele neue Teile – das sind gute Voraussetzungen. Nächstes Jahr fahren wir zu Saisonbeginn in Australien und haben vorab einen Test. Ich hoffe, dass wir dann eine gute Abstimmung für die Rennen finden. Diese Strecke war noch nie die beste für die Yamaha.»

Hinzu kommt, dass Razgatlioglu auf dem flüssigen Phillip Island Grand Prix Circuit seine größte Stärke, das ultraspäte Bremsen, nicht ausspielen kann. «Auch wenn die Strecke meinem Stil nicht entgegenkommt, mag ich sie trotzdem», meinte der 26-Jährige. «Normal bevorzuge ich langsame Kurven. Trotzdem habe ich hier 2020 mein erstes Rennen auf der Yamaha gewonnen. Damals fühlte sich das Bike aber auch besser an, das Hinterrad drehte nicht so viel durch. Wir hatten damals andere Reifen zur Verfügung.»