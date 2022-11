The Bend: Marcel Schrötter nach Crash disqualifiziert

Marcel Schrötter wurde nachträglich vom zweiten Lauf des ASBK-Finales auf «The Bend Motorsport Park» aufgrund der Startkollision disqualifiziert.

Der Gaststart in der Australian Superbike Championship (ASBK) endet für den Deutschen Marcel Schrötter mit nur einem gewerteten Ergebnis. Denn nach dem zehnten Platz im ersten Lauf des Saisonfinales wurde der Yamaha-Pilot aufgrund der Startkollision mit Ducati-Fahrer Josh Waters aus der Wertung genommen.

Doch was war geschehen? In der ersten Kurve der 4,95 Kilometer langen Strecke stießen die beiden Piloten aneinander. Während für Waters, dessen Cousin Cameron Waters in der Repco Supercars Championship für das Ford-Team Tickford Racing unterwegs ist, das Rennen beendet war, rumpelte Schrötter auf dem letzten Platz und 25. Rang ins Ziel.

Die Rennleitung warf allerdings erneut einen Blick auf die Situation und erklärte, dass es kein Startunfall oder ein Vergehen von Waters, sondern ein Fehler von Schrötter war. Die Konsequenz: Aus dem 25. Platz wurde eine Disqualifikation; seine erste in einer Motorrad-Meisterschaft.

Sieger im zweiten Lauf des ASBK-Finales wurde der dreifache Champion Mike Jones auf Yamaha, vor Senna Agius (Honda) und dem Veteranen Wayne Maxwell (Ducati).

ASBK, Rennen 2, The Bend

1. Mike Jones, Yamaha, 20:31,270 min

2. Senna Agius, Honda, + 2,076

3. Wayne Maxwell, Ducati, + 2,513

4. Jack Miller, Ducati, + 3,003

5. Arthuer Sissis, Yamaha, + 3,328

6. Cru Halliday, Yamaha, + 3,742

7. Anthony West, Yamaha, + 15,597

8. Daniel Falzon, Yamaha, + 16,493

9. Broc Pearson, Ducati, + 16,840

10. Joel Kelso, BMW, + 17,874

Ferner:

DSQ: Marcel Schrötter, Yamaha