Welche Teams für die Superbike-WM 2023 fix sind

Mit dem ersten Wintertest beginnt per Definition die Superbike-WM 2023. Welche Teams bereits feststehen und welche Fahrer für die noch offenen Plätze die besten Karten haben.

Auch wenn der Kalender noch eine Weile das Jahr 2022 anzeigt, so hat die Saison 2023 in der Superbike-WM bereits mit der Ehrung der Sieger nach dem Saisonfinale auf Phillip Island begonnen. Startschuss ist der Wintertest in Jerez am 1./2. Dezember.

In der Superbike-WM 2023 sehen wir alle Teams der vergangenen Saison wieder, teilweise aber in neuer Besetzung. Während die Plätze in den Werksteams bereits vergeben sind, sind nur noch bei Kundenteams Plätze frei oder die Verträge noch nicht unterschrieben.

So bekommt bei MIE Honda Hafizh Syahrin eine zweite Chance, sein Teamkollege wird der Brasilianer Eric Granado. Der diesjährige MIE-Pilot Leandro Mercado kann sich einen Wechsel in die IDM Superbike vorstellen, ist aber auch bei Pedercini Kawasaki im Gespräch. Teamchef Lucio Pedercini hangelte sich mit verschiedenen Fahrern über die abgelaufene Saison und sucht einen Top-Fahrer, den er im Idealfall nicht bezahlen muss.

Das Yamaha-Team MotoXracing ist sich mit dem britischen Superbike-Champion Bradley Ray einig. Ray bekommt einen Vertrag von Yamaha Europa und wird 2023 nur die Europarennen bestreiten, seine Saison beginnt also erst Ende April in Assen.

Wie regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com seit Mittwoch wissen, steigt Danilo Petrucci mit Barni Ducati in die Superbike-WM 2023 ein. Der Italiener bootete Xavi Fores aus, der ansonsten zum Zuge gekommen wäre und der sich nun um den Platz des ehemaligen MotoGP-Piloten in der MotoAmerica bewirbt.