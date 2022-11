Motocorsa Ducati im dritten Jahr bestes Kundenteam

Motocorsa ist ein junges Team in der seriennahen Weltmeisterschaft und es steigerte sich stetig. Beim Saisonfinale auf Phillip Island rundete die Truppe um Axel Bassani den Ducati-Triumph in der Superbike-WM 2022 ab.

Nach 14 Jahren in der italienischen Meisterschaft stieg das Team Motocorsa 2020 in die Superbike-WM auf. Teamchef Lorenzo Mauri war von Anfang an überzeugt, dass man sich gut schlagen werde. Und er sollte Recht behalten.

Das erste Jahr mit Leandro Mercado lief noch bescheiden (WM-16. mit 24 Punkten), aber das lag auch an einer langwierigen Verletzung des Argentiniers. Als Motocorsa für 2021 überraschend mit Axel Bassani einen Rookie verpflichtete, glaubte kaum jemand an eine erfolgreiche Saison für das private Ducati-Team, doch der Italiener überzeugte mit einer geringen Fehlerquote und konsequenten Fortschritten. Ab Saisonmitte fuhr der damals 22-Jährigen konstant in den Top-5, fuhr in Barcelona im ersten Rennen als Zweiter aufs Podium und beendete seine Debüt-Saison als WM-Neunter.

Bester Privatier wurde seinerzeit Garrett Gerloff, dessen Team GRT Yamaha bestes unabhängiges Team. Bassani und Motocorsa landeten dahinter auf Platz 2.

In der Superbike-WM 2022 drehte Bassani und Motocorsa den Spieß um und gewann beide Wertungen. Und gerade letzteres ist nicht selbstverständlich, denn GRT hat mit Kohta Nozane einen zweiten Piloten! Aber Bassani überzeugte mit 27 Top-10-Ergebnisse, davon zwölf in den Top-5 und davon wiederum drei auf dem Podium!

Damit komplettiert Motocorsa den Ducati-Triumph dieser Saison. Die Italiener gewannen mit Álvaro Bautista die Fahrerweltmeisterschaft, mit Aruba.it die Teamwertung, die Herstellerwertung, mit Abstand vor Yamaha und Kawasaki, und stellen mit Bassani den besten unabhängigen Teilnehmer sowie mit Motocorsa das beste Privatteam. Zu erwähnen wäre noch, dass Michael Rinaldi als WM-Vierter der beste Teamkollege der Werksmannschaften wurde.