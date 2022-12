Ducati rechnet mit Gegnern ab: «Wir waren besser»

Elf Jahre nach Carlos Checa konnte Ducati mit Álvaro Bautista wieder die Superbike-Weltmeisterschaft gewinnen. Dass über die Gründe diskutiert wird, macht Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti sauer.

Ducati ist der erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM und obwohl elf Jahre ohne WM-Titel vergingen, ist der Abstand zu anderen Werken riesig: 18 Hersteller-Titel, (Kawasaki 6), 15 Fahrer-Titel (Kawasaki 8) und 392 Siege (Kawasaki 177) lassen daran keinen Zweifel aufkommen. Der überragende Titelgewinn durch Álvaro Bautista in diesem Jahr war eine Erlösung.

«Und eine große Genugtuung», gab Ducati-Manager Paolo Ciabatti bei Corsedimoto zu. «Wir hatten seit 2011 nicht mehr gewonnen, als Checa mit der 1098 des Althea-Teams triumphierte. Jetzt haben wir zum ersten Mal mit dem Vierzylinder gewonnen und zum ersten Mal in unserer Geschichte das Double mit MotoGP und Superbike-WM erreicht. Das alles zusammen macht es besonders.»

Ciabatti vermisst die Wertschätzung des Ducati-Sieges durch die Konkurrenz.

«Als Rea und Kawasaki wiederholt gewannen, sagen alle, sie seien gut, und das zu Recht. Dasselbe geschah letztes Jahr mit Razgatlioglu und Yamaha. Jetzt gewinnt Bautista mit Ducati und ich höre all diese Geschichten, dass er als Leichtgewicht Vor- und Nachteile hat», ärgerte sich der Italiener. «Es macht mich traurig, dass das Ergebnis eines Pakets, das sich als das Beste erwiesen hat, geschmälert wird. Traurig machte mich auch, die Kontroversen Aussagen von Redding zu lesen, den ich als Freund betrachte. Jeder sollte sich sein eigenes Zuhause ansehen und herausfinden, wie er sich verbessern kann. Ich glaube nicht, dass das Problem bei BMW das Gewicht der Fahrer ist.»

Seit 2019, als Ducati die V4R brachte, haben alle Motorräder der Superbike-WM Vierzylinder und 1000-ccm.

«Als Kawasaki gewann, haben wir verstanden, dass sie ein besseres Paket hatten als wir. Anstatt uns zu beschweren, haben wir uns an die Vorschriften gehalten, um dorthin zu gelangen, wo wir sind. Ich denke, die Konkurrenz sollte zugeben, dass jemand anderes einfach besser war als sie», sagte Ciabatti. «Ich habe eine Meisterschaft gesehen, in der drei Fahrer gekämpft haben, die sich gegenseitig verprügelt haben. Ich glaube nicht, dass die Show gefehlt hat, im Gegenteil, und bei all dem prallen gewisse Kontroversen aufeinander. Leider sind wir daran gewöhnt, denn auch in der MotoGP versuchen unsere Gegner, wenn wir neue Ideen bringen oder besonders konkurrenzfähig sind, auf Änderungen des Reglements zu drängen.»