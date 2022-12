Troy Corser: Seine Meinung über Gardner und Bayliss 11.12.2022 - 11:30 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Troy Corser

In den Zeiten von Troy Corser spielte Australien eine wichtige Rolle in der Superbike-WM, doch das ist lange her. Was der zweifache Weltmeister von seinen Landsleuten Remy Gardner und Oli Bayliss hält.