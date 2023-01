Toprak Razgatlioglu: «Dafür muss ich mich anstrengen» 26.01.2023 - 05:28 Von Kay Hettich

© GeeBee Images Toprak Razgatlioglu ist glücklich, dass er endlich wieder seine R1 fahren kann

Mit der schnellsten Runde am Mittwoch startete Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu perfekt in die letzte Phase der Vorbereitung für die Superbike-WM 2023. Der Türke will am Donnerstag eine historische Rundenzeit versuchen.