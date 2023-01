Jerez-Test, Tag 1: Toprak vorn, Aegerter beeindruckt

Der Jerez-Test liefert Anhaltspunkte über die Kräfteverhältnisse in der Superbike-WM 2023. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fuhr Bestzeit, Álvaro Bautista stürzte mit der neuen Ducati. Rookie Dominique Aegerter beeindruckte.

Der Circuito de Jerez steht am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche ganz im Zeichen der Superbike-WM 2023, wobei auch einige Piloten Supersport-WM, der Moto3-WM und der spanischen Meisterschaft die Testgelegenheit nutzen. Insgesamt 31 Piloten teilten sich die Piste. Die Bedingungen waren gut, die meisten Teilnehmer fuhren 50 und mehr Runden.

Alle Superbike-Werksteams sind mit ihren Stammfahrern dabei, außerdem starke Kundenpiloten wie Danilo Petrucci (Barni Ducati), Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) und die Rookies Dominique Aegerter, Remy Gardner (beide GRT Yamaha) und Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha).

BMW und Ducati haben ihre neuen Homologationsmodelle im Einsatz und nehmen Vergleiche mit der alten Version vor. Zum Beispiel Bautista, der am Nachmittag in Kurve 1 mit der 2023er V4R einen harmlosen Ausrutscher hatte. Auch Kawasaki hat tiefgreifende Änderungen an der ZX-10RR vorgenommen.

Bis zum Mittag hatten die meisten Piloten einige Runden gefahren. Sykes stieg um 13 Uhr auf sein Motorrad, die Kawasaki-Werkspiloten Jonathan Rea und Alex Lowes erst gegen 14 Uhr. An der Spitze der Zeitenliste sortierten sich die bekannten Namen mit den schnellsten Zeiten ein. Um 16 Uhr lag Bautista mit einer 1:39,506 min vorn, innerhalb nur 0,168 sec folgen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Rea.

Nach zwischenzeitlicher Führung von Michael Rinaldi (Ducati) setzte Razgatlioglu mit einer beeindruckenden Rundenzeit von 1:38,597 min den Schlusspunkt unter den ersten Testtag. Neben dem Yamaha-Star gelang nur Bautista eine Zeit unter 1:39 min. Dritter wurde Rinaldi, der 0,643 sec auf die Bestzeit verlor, Rea kam kurz vor Ende der Session bis auf 0,705 sec heran.

Hinter den Top-4 geht es eng zu. Lowes reihte sich mit einer 1:39,684 min und 1,1 sec Rückstand auf Platz 5 ein, innerhalb 0,3 sec folgen Petrucci sowie die Honda-Piloten Xavi Vierge und Iker Lecuona. BMW-Neuling Garrett Gerloff verlor als Elfter 1,5 sec.

Bereits an seinem ersten Testtag auf trockener Piste präsentiert sich Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter mit einer hohen Pace. Der Schweizer belegt mit einer Zeit von 1:39,934 min den neunten Platz, noch vor der besten BMW von Scott Redding (10./+1,4 sec).

Phillip Öttl fuhr mit seiner Ducati 63 Runden und erreichte eine persönliche Bestzeit von 1:40,234 min. Auf die Tagesbestzeit büßte der Deutsche 1,6 sec ein.

Bester Supersport-Pilot am Mittwoch war Nicolo Bulega vom Aruba.it Ducati-Team. Der Italiener war in 1:42,454 min aber nur um 0,012 sec schneller als Can Öncü vom Kawasaki-Team Puccetti Racing.