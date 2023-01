Alvaro Bautista: Noch nie so ein gutes Gefühl gehabt!

Alvaro Bautista drehte am zweiten Testtag in Jerez die drittschnellste Runde. Der Superbike-Weltmeister zeigte sich von seiner Leistung angetan, da der Spanier sonst «bei kühleren Bedingungen Probleme» habe.

Wie bereits am Mittwoch begaben sich die Superbike-WM-Piloten aufgrund der niedrigen Luft- und Streckentemperaturen auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto erst gegen Mittag auf die 4,428 km lange südspanische Piste. Auch der Wind hatte zugelegt, weshalb um 13 Uhr noch kein Fahrer die 1:39er-Marke geknackt hatte.

Im Tagesverlauf besserten sich die Bedingungen, was auch Weltmeister Alvaro Bautista bestätigte: «Am Ende des Tages war die Strecke in keinem allzu schlechten Zustand.» Der Ducati-Pilot ergänzte: «Man musste nur herausfinden, in welche Richtung der Wind weht und dementsprechend seinen Fahrstil etwas anpassen. Denn in einigen Kurven hat dich der Wind nach außen gedrückt und in anderen wiederum nach innen.»

Der Spanier betonte, dass er kein Freund der kühlen Witterungsverhältnisse sei, die beiden Testtage ihm jedoch einen positiven Eindruck vermittelt hätten. «Normalerweise habe ich bei kühleren Bedingungen Probleme, aber am Donnerstag habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich habe wirklich noch nie so ein gutes Gefühl bei einem Wintertest gehabt.»

Im Vergleich zum Vortag verbesserte sich Bautista um rund drei Zehntelsekunden und landete mit seiner Zeit von 1:38,449 min auf Gesamtrang 3. Lediglich Vizeweltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) sowie Jonathan Rea (Kawasaki) fuhren schneller als der 38-Jährige. Dass er im direkten Duell der drei Titelaspiranten hinten lag, beunruhigte Bautista dabei nicht. Er erklärte: «Ich gehe beim Wintertest nicht auf Zeitenjagd, sondern versuche zu verstehen, wo das Limit ist und wie weit ich dieses ausreizen kann. Für mich ist das richtige Gefühl für das Motorrad wichtiger als eine schnelle Rundenzeit.»

Bautista testete auf der neuen Ducati Panigale V4R sowohl den SC0-Reifen als auch den Qualifying-Reifen, jedoch zeigte das Zeitentableau keine großen Unterschiede. «Ich habe beide Reifenmischungen genutzt, dabei war das Ergebnis recht ähnlich. Ich habe keinen wirklichen Unterschied gespürt und bin annähernd die gleiche Zeit gefahren.»