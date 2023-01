Jerez-Test, 13 Uhr: Crash von Toprak, Bautista vorne

Um 11.50 Uhr sorgte Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu auf dem Circuito de Jerez nach einem Ausrutscher für rote Flaggen. Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) ist der Fleißigste – und bislang Schnellste.

Wegen der Kälte am Vormittag, nachts hat es in Südspanien derzeit Temperaturen um den Gefrierpunkt, verzichteten die Teams auf die erste Stunde und mehr, weil der Asphalt um 10 Uhr viel zu kalt war.



Um 11.10 Uhr drehte Alvaro Bautista eine Installationsrunde. Um 11.40 Uhr waren zehn Fahrer auf der Strecke, dann gingen auch Toprak Razgatlioglu und Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) an die Arbeit.

Razgatlioglu kam nur drei Runden weit und sorgte nach einem Ausrutscher in der Zielkurve um 11.50 Uhr für eine mehrminütige Unterbrechung, bis die Streckenposten seine demolierte Yamaha aufgeladen und abtransportiert hatten. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Bis 13 Uhr kam kein Fahrer an Razgatlioglus Bestzeit vom Mittwoch (1:38,597 min) heran, sie werden am Nachmittag auf Zeitenjagd gehen, wenn der Asphalt am wärmsten ist.



Weltmeister Alvaro Bautista war bis 13 Uhr mit 33 Runden nicht nur der Fleißigste, sondern in 1:39,038 min auch der Schnellste. Zweiter ist derzeit mit einem Rückstand von 0,235 sec Rea.

© GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Tom Sykes © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Lorenzo Baldassarri © GeeBee Images Michael Ruben Rinaldi © GeeBee Images Xavier Vierge © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea Zurück Weiter

Bester Rookie ist Remy Gardner auf Platz 6, GRT-Yamaha-Kollege Domi Aegerter ist Elfter. Und Danilo Petrucci (Barni Ducati) liegt zwischen ihnen auf Position 8.



Schnellster aus dem BMW-Quartett ist mit einer guten Sekunde Rückstand Scott Redding auf Platz 7. Neuzugang Garrett Gerloff aus dem deutschen Bonovo-Team musste gegen 12.30 Uhr einen Sturz wegstecken.

Iker Lecuona liegt als bester Honda-Fahrer auf Rang 9, direkt vor dem einzigen deutschen Teilnehmer Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati.



Am Donnerstag wird bis 18 Uhr getestet, am 31. Januar sowie 1. Februar geht es in Portimao weiter.

Zeiten Jerez-Test, Donnerstag, 13 Uhr:



Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:39,038 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,235 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,455

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,750

5. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,961

6. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,071

7. Scott Redding (GB), BMW, +1,072

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,090

9. Iker Lecuona (E), Honda, +1,298

10. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,356

11. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,453

12. Loris Baz (F), BMW, +1,593

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,702

14. Xavier Vierge (E), Honda, +1,784

15. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,922

16. Garrett Gerloff (USA), BMW, +2,116

17. Oliver König (GB), Kawasaki, +2,557

18. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +3,154

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,590

20. Tom Sykes (GB), Kawasaki, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:41,685 min

2. Federico Caricasulo (I), Ducati, 1:42,662

3. Adrian Huertas (E), Kawasaki, 1:42,923

4. Andrea Mantovani (I), Yamaha, 1:43,784

5. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:43,786

6. John McPhee (GB), Kawasaki, 1:45,134

Yuta Okaya (J), Kawasaki, ohne Transponder