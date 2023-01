Problem für Philipp Öttl: Ducati für Bautista gebaut 27.01.2023 - 07:15 Von Kay Hettich

© Go Eleven Philipp Öttl kommt mit der Sitzposition der neuen Ducati V4R nicht zurecht © Go Eleven Das Go Eleven-Team sucht nach Lösungen für Philipp Öttl

Am zweiten Testtag in Jerez beschäftigte sich Philipp Öttl und sein Go Eleven Team mit der neuen Ducati V4R. Die Probleme waren so groß, dass der Bayer nur an der Oberfläche des 2023er-Motorrades kratzte.