Toprak baute Totalschaden: «Unglaubliche Schmerzen» 26.01.2023 - 20:10 Von Ivo Schützbach

© Reinhold Trescher Toprak Razgatlioglu stürzte heftig

Obwohl er am Donnerstag kurz vor Mittag einen heftigen Sturz wegstecken musste, fuhr Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) auch am zweiten Tag der Superbike-Tests in Jerez Bestzeit.