Razgatlioglu auf Kawasaki: Verwirrung in Portimao

Tümay oder Toprak? An der maximalen Schräglage lässt es sich erkennen.

Manche Beobachter glaubten beim Portimão-Test am Dienstag, Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu auf einer Supersport-Kawasaki zu sehen. Sie lagen nicht ganz daneben.

Toprak Razgatlioglu wirkt abseits der Rennstrecke ruhig und schüchtern, aber der 26-Jährige ist ein lustiger und zugänglicher Zeitgenosse, der immer für eine Gaudi zu haben ist. Beim Portimão-Test lieferte er dafür einen weiteren Beleg.

Am ersten Testtag rieben sich Beobachter verwundert die Augen, als sie einen Piloten mit einem Red-Bull-Helm und einer blauen Lederkombi auf der Rennstrecke sahen – die typische Arbeitskleidung von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu. Das Motorrad war jedoch keine Yamaha R1, sondern eine Kawasaki ZX-6R.

«Das war mein Bruder Tümay – er fuhr auf einer Rennstrecke zuletzt vor zwölf Jahren. Er hörte mit dem Rennsport auf, als ich begann. Er schaut gerne zu und kann Dinge erkennen, was wir manchmal auch mit dem Team besprechen», verriet der Superbike-Weltmeister von 2021. «Zwei Tage vor dem Test waren wir bei einem Track-Day und bei einem Fahrer meinte mein Bruder, er wäre schneller als dieser Typ und er würde besser bremsen. Also sagte ich, gut, lass es uns probieren.»

Der Yamaha-Star amüsierte sich königlich.



«Ich gab ihm eine meiner Lederkombi und einen Helm. Er fuhr dann eine Serienmaschine von Puccetti. Manche schauten verdattert, als sie ihn auf dem Motorrad sahen», erzählte Toprak lachend. «Die erste Kurve bremste er dann 150 Meter vor dem eigentlichen Bremspunkt an. Nach dem Run meinte er, wenn er den ganzen Tag Zeit hätte, würde er es noch besser machen. Ich denke, er wird sich einige Jahre gut an diesen Tag erinnern. Wenn man uns von außen beobachtet, sieht es einfach aus. In Portimão lassen sich aber einige Kurven nicht einsehen. Die Piste ist sehr schwierig.»