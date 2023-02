Alvaro Bautista (Ducati): Das Gegenteil ist der Fall

Zum zweiten Mal in seiner Karriere geht Alvaro Bautista als Weltmeister in eine Saison. Was das für einen Effekt auf ihn hat, schilderte der Spanier SPEEDWEEK.com während des Superbike-Tests in Portimao.

2006 gewann Alvaro Bautista auf Aprilia die 125er-WM. Doch weil er im Folgejahr in der 250er-Klasse antrat, ging er nicht als Titelverteidiger, sondern als Rookie in die Saison.



2022 gewann der Spanier die Superbike-WM und wird zusammen mit Ducati versuchen, diesen Titel in diesem Jahr erfolgreich zu verteidigen.

Ducati brachte eine neue Panigale V4R, welche sich in erster Linie durch den sanfteren und lineareren Motorcharakter vom Vorgängermodell unterscheidet. Bautista zeigte während des Jerez-Tests am 24./25. Januar überragende Renn-Pace. Obwohl er auch am Dienstag bei den Tests in Portimao auf die Zeitenjagd verzichtete, gelang dem 38-Jährigen die drittbeste Runde – 0,068 sec hinter der Bestmarke seines Aruba-Teamkollegen Michael Rinaldi.

© Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 © Gold & Goose Alvaro Bautista auf dem Weg zum WM-Titel 2022 Zurück Weiter

«Ich fühle mich entspannter und habe mehr Selbstvertrauen», beschrieb Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com die Auswirkungen des WM-Titels. «Ich fühl keinen Druck oder die Notwendigkeit zu gewinnen – das Gegenteil ist der Fall. Ich muss mich nur auf meine Arbeit konzentrieren – weil ich weiß, dass ich gewinnen kann. Ich werde die kommende Saison ruhiger angehen. Dabei hilft auch, dass ich meine zweite Saison in Folge die Ducati fahre, ich kenne das Motorrad jetzt viel besser. Seit ich Superbike fahre, erlebe ich die besten Wintertests. Ducati macht sich stark, um Weltmeister zu bleiben. Ich rede vor und nach jedem Test mit Gigi Dall’Igna und schildere ihm alle meine Probleme. Für mich sieht es so aus, als würden sich wegen der guten Kämpfe jedes Jahr mehr Leute für diese Meisterschaft interessieren, die Wichtigkeit für Ducati ist gestiegen.»

Am heutigen Mittwoch wird in Portimao erneut von 11 bis 18 Uhr MEWZ getestet. Es ist der letzte Test in Europa, am 20./21. Februar folgen zwei weitere Tage auf Phillip Island, bevor am letzten Februar-Wochenende die Weltmeisterschaft 2023 beginnt.