Alvaro Bautista (Ducati): «Realität sieht anders aus»

«Andere Fahrer geben den ganzen Tag 90 Prozent und gehen dann mit dem Qualifyer womöglich sogar über das Limit», sagt Alvaro Bautista. Die Teststrategie des Superbike-Weltmeisters sieht anders aus.

0,180 sec hatte Alvaro Bautista nach zwei Testtagen in Jerez Rückstand auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Bedenklich für die Gegner: Der Weltmeister fuhr mit dem Qualifyer kaum schneller als mit den harten Rennreifen. «Ich gab auch mit dem Q nur 90 Prozent», so Bautista.

© GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Tom Sykes © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Lorenzo Baldassarri © GeeBee Images Michael Ruben Rinaldi © GeeBee Images Xavier Vierge © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea Zurück Weiter

«Andere Fahrer geben den ganzen Tag 90 Prozent und gehen dann mit dem Qualifyer womöglich sogar über das Limit», weiß der 38-Jährige. «Für mich sind die Wintertests aber Wintertests. In den Wintertests sieht es immer so aus, als würden alle sehr eng beisammen liegen. Aber wenn die Rennen kommen, ist die Realität eine andere und die Unterschiede sind groß. Für mich geht es darum zu verstehen, nicht um die gute Rundenzeit.»

Von Jerez im Südzipfel Spaniens fuhren die Teams zur 350 Kilometer entfernten Rennstrecke von Portimao, wo am Dienstag und Mittwoch getestet wird.



«In Jerez ging es für mich darum, ein gutes Gefühl für das Motorrad zu bekommen», erzählte Bautista SPEEDWEEK.com. «Ich war sehr glücklich und fühlte mich ab der ersten Runde hervorragend. In Portimao werden wir vor allem an der Abstimmung arbeiten. Unser Motorrad ist dem von letztem Jahr sehr ähnlich, unsere Basis ist gut. Jetzt können wir uns Ideen widmen, die wir bislang nicht versucht haben. Du kannst Dinge erst probieren, wenn dein Gefühl für das Bike passt.»