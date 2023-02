Garrett Gerloff: Bester BMW-Pilot und keine Klagen

Wie bei allen Wintertests ist BMW auch beim Dorna-Test auf Phillip Island nicht auf den vorderen Positionen zu finden. Als Achter schlug sich am Montag ausgerechnet Bonovo action-Neuzugang Garrett Gerloff am besten.

Garrett Gerloff übernahm nach der vergangenen Saison bei Bonovo action das Motorrad von Eugene Laverty, der ins Teammanagement wechselte. Der US-Amerikaner ist die einzige neue Personalie im Werksaufgebot von BMW in der Superbike-WM 2023.

Der Dorna-Test auf Phillip Island ist für Gerloff die letzte Gelegenheit, um sich mit der M1000RR anzufreunden, denn schon am Freitag findet das erste offizielle Training der neuen Saison statt. Gerloff scheint die Umstellung aber bereits geschafft zu haben: Als Achter beendete er den ersten Testtag als bester BMW-Pilot!

In 1:31,671 min büßte Gerloff 0,997 sec auf Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu ein, aber nur 0,076 sec auf den besten unabhängigen Fahrer, Philipp Öttl (Ducati) auf Platz 6. «Das freut mich», sagte Gerloff im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir sind recht langsam in den Tag gestartet, aber am Nachmittag haben wir uns ordentlich gesteigert. Ich bin den ganzen Tag mit den härteren Rennreifen gefahren und konnte Speed und das Gefühl verbessern. Es macht den Eindruck, als ob alles mehr oder weniger passt – allerdings bin ich noch kein Rennen gefahren, wir müssen also abwarten.»

Anders als seine Markenkollegen Scott Redding und Loris Baz hält sich Gerloff mit Kritik an der M1000RR zurück. «Ich habe nur ein paar kleine Beschwerden. Im Grunde funktioniert alles ziemlich gut und wenn wir auf ein Problem stoßen, finden wir dafür recht schnell eine Lösung und können weiterarbeiten. Unsere Arbeitsweise, um Fortschritte zu machen, klappt gut», erklärte der 27-Jährige. «Ich fahre die BMW so gut ich kann und auf die Art und Weise, wie man das Bike fahren muss und passe mich an. Das Motorrad ist nicht schlecht, überhaupt nicht! Man muss versuchen, mit seinen Fähigkeiten die Stärken eines Bikes auszunutzen. Bei der BMW ist es die Power. Das ist nicht einfach, aber es scheint insgesamt zu gehen.»