Aegerter: «Härter als alles, was ich erlebt habe»

Erfahrungen, die Dominique Aegerter (GRT Yamaha) in vier Einsätzen bei den Acht Stunden von Suzuka gesammelt hat, kommen ihm in der Superbike-WM zugute. Nur die moderne Elektronik ist anders.

Dominique Aegerter hat sein Talent schon in vielen Klassen unter Beweis gestellt: Er gewann einen Moto2-Grand-Prix, holte zweimal hintereinander den Titel in der Supersport-WM und sicherte sich letztes Jahr zudem den MotoE-Weltcup.



Auch mit Superbikes feierte er bereits Erfolge. Von 2014 bis 2017 trat er viermal hintereinander bei den Acht Stunden von Suzuka an und holte insgesamt drei Podestplätze: Einen mit Suzuki, zwei weitere mit dem F.C.C. TSR Honda-Team. Eine Feuertaufe, die ihm auch jetzt noch, Jahre später, als Yamaha-Werksfahrer in der Superbike-WM zugutekommt.

© Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

«Die Suzuka-Einsätze waren härter, als ich mir das je vorstellen konnte, härter als alles andere, was ich im Straßenrennsport bis dahin erlebt hatte», erzählte der Schweizer SPEEDWEEK.com in Australien. «Der japanische Sommer ist heiß und schwül, die Suzuka-Piste ist schnell, mit anspruchsvollen Bergauf- und Bergabpassagen. In den Rennen hatte ich Muskelkrämpfe, außerdem bekam ich Blasen, nicht nur an den Händen, auch an den Füßen. In Suzuka hast du auch keine lange Vorbereitungszeit, keine Gelegenheit, das Motorrad wirklich auf dich abzustimmen. Die Japaner geben dir ein Bike, du setzt dich drauf und fährst los. Statt das Bike auf dich stellst du dich auf das Bike ein, denn die Japaner ändern nichts an den Motorrädern.»

Dass auch das Schnellfahren mit seinem neuen Yamaha-Superbike eine physische Herausforderung ist, hat Aegerter bereits festgestellt. Doch anders als bei den Suzuka-Einsätzen liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Superbike-WM viel mehr im Teamwork. «Die Elektronik ist zu einer ganz entscheidenden Komponente geworden. Als Fahrer kannst du die Elektronik nicht alleine managen, du brauchst die Hilfe des Teams, bei der Abstimmung im Training ebenso wie bei den Rennen. Auch die Pirelli-Reifen sind ganz anders als die Bridgestone- und Dunlop-Slicks, die wir in Suzuka drauf hatten. Den Grip der Pirelli über eine Renndistanz zu bringen und optimal mit der Elektronik umzugehen – das sind die Bereiche, in denen wir uns noch am meisten steigern können.»