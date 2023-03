Superbike-WM auf Lombok live im TV ab 4:50 Uhr

Die seriennahe Weltmeisterschaft gastiert an diesem Wochenende auf der paradiesischen Insel Lombok. Superbike-Fans kommen im TV auf ihre Kosten, werden aber nicht so verwöhnt wie beim Saisonauftakt.

Für die Übertragung bewegter Bilder sorgen im deutschen Sprachraum wie in den vergangenen Jahren ServusTV und Eurosport. Die Österreicher bieten außerdem kostenlos alle Rennen und Superpoles aller Klassen via Streaming an.

Aus Indonesien beginnt der Servus-Stream am Samstag mit dem dritten Training. Vor dem ersten SBK-Lauf wird die Superpole wiederholt, am Sonntag vor dem zweiten Rennen das Superpole-Race.

Der zu Discovery gehörenden Sender Eurosport kehrt für das Meeting auf der Insel Lombok bedauerlicherweise zur Unsitte zurück und überträgt die Rennen von Supersport- und Superbike-WM live auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM für 69,90 Euro. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden sowie Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.