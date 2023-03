Lombok, FP1: Giganten wurden besiegt, Philipp Öttl 9.

Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi beendete das erste freie Training der Superbike-WM in Mandalika am Freitagvormittag als Schnellster vor Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista. BMW liegt über 1,5 sec hinten.

Für die erste nennenswerte Bestzeit auf dem Mandalika Street Circuit sorgte im FP1 Superbike-Rookie Remy Gardner, wenig später wurde er von seinem Yamaha-Kollege Toprak Razgatlioglu mit 1:34,669 min unterboten.



Um die Zeiten besser einordnen zu können: Den Pole-Rekord hält Razgatlioglu (Yamaha) seit 2022 mit 1:31,371 min, die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Türke, diese Zeit steht bei 1:32,163 min.

Topraks Bestmarke hielt bis kurz vor dem Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge, dann übernahm Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi die Führung. Und das, obwohl er wegen einem Ausrutscher nach 18 Minuten einige Trainingszeit verpasst hat.



Razgatlioglu wurde mit 0,056 sec Rückstand Zweiter, Weltmeister und WM-Leader Alvaro Bautista (+0,170) landete vor Jonathan Rea (+,0188 sec) auf Rang 3.

Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes (8.) verzichtete wegen der schlechten Gripverhältnisse auf die erste Trainingshälfte, Teamkollege Rea wartete noch länger und ging erst 17 Minuten vor Schluss auf die Strecke.



Xavi Vierge wurde mit der Honda Fünfter; Teamkollege Iker Lecuona vergrub seine Fireblade in der ersten Runde (!) im Kiesbett – für den Spanier war die Session gelaufen.

Der Deutsche Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati konnte an seine starken Leistungen in Australien anknüpfen und lag vorübergehend auf Platz 4. Weil er zum Ende der Session auf den Einsatz eines weichen Reifens verzichtete, fiel er bis auf Platz 9 zurück, hielt den Rückstand aber unter einer Sekunde.

BMW präsentiert sich ähnlich harmlos wie in Australien: Michael van der Mark sowie Scott Redding wurden Zehnter und Elfter und liegen über 1,5 sec hinten.

Dominique Aegerter (GRT Yamaha) landete auf Platz 14, Danilo Petrucci (Barni Ducati), der mit dem Schweizer kurz aneinandergeraten war, wurde 16.

Tom Sykes musste sich das ganze Australien-Wochenende mit Elektrikproblemen an seiner Puccetti-Kawasaki plagen, vom ersten freien Training verpasste der Engländer ebenfalls die erste halbe Stunde – mit über 3 sec Rückstand strandete er auf Platz 18.

Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action hatte nach wenigen Minuten einen Sturz, konnte seine BMW aber zur Reparatur an die Box zurückbringen – Platz 15.

Ergebnisse Superbike-WM Mandalika, FP1:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,613 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,056 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,170

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,188

5. Xavier Vierge (E), Honda, +0,225

6. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,579

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0707

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,920

9. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,958

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,529

11. Scott Redding (GB), BMW, +1,602

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,661

13. Axel Bassani (I), Ducati, +1,891

14. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,898

15. Loris Baz (F), BMW, +2,271

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +2,317

17. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,474

18. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +3,113

19. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +3,388

20. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,995

21. Eric Granado (BR), Honda, +4,905

22. Iker Lecuona (E), Honda, keine Zeit