Dominique Aegerter (12.): «Pace ist besser als das»

Rookie Dominique Aegerter startete in das Meeting der Superbike-WM 2023 auf der Insel Lombok am Freitag mit Platz 12. Angesichts der schwierigen Streckenverhältnisse legt der Yamaha-Pilot seinen Fokus auf die Superpole.

In drei von vier Supersport-Rennen auf dem Mandalika Street Circuit stand Dominique Aegerter auf dem Podium, davon in einem als Sieger. Der Schweizer kennt daher die Besonderheit, dass der Asphalt am ersten Trainingstag staubig ist und daher wenig Grip bietet. So war es dann auch im FP1 am Freitagvormittag, als der Superbike-Rookie erstmals mit der Yamaha R1 die 2021 eröffnete Rennstrecke erkundete. Am Ende des Tages büßte der 32-Jährige als Zwölfter in 1:33,837 min 1,369 sec auf die Tagesbestzeit von Michael Rinaldi (Ducati) ein.

«Im ersten Training waren die Zeiten sehr langsam, weil kein Grip vorhanden. Das war für alle gleich und machte es schwer, das Motorrad auf die Strecke abzustimmen und eine Reifenwahl zu treffen», erklärte Dominique im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im zweiten Training habe ich einen ordentlichen ersten Run gemacht, allerdings haben sich die Änderungen für den zweiten Versuch nicht bewährt und ich konnte keine bessere Rundenzeit fahren. Die Platzierung sieht deshalb nicht so gut aus, unsere Pace ist aber sicher besser als Platz 12.»

© worldsbk.com Willkommen in Mandalika © Gold & Goose Training in Mandalika © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Remy Gardner Zurück Weiter

Selbst am Ende der zweiten Session und war die Ideallinie kaum einen Meter breit. Abseits der sauberen Spur blieb es schmutzig, was die Piloten für das Rennen vor große Probleme stellt.

«Das stimmt. Ich fuhr im Training hinter Vierge und Baz, glaube ich, und kam nicht an ihnen vorbei. Deshalb muss ich unbedingt einen guten Startplatz herausfahren, um bei der ersten Gruppe zu sein», grübelte der Rohrbacher. «Ich gehe davon aus, dass Bautista immer der schnellste Fahrer sein wird. Dahinter Toprak und Rea sind in den Trainings immer vorn dabei, der Rinaldi jetzt scheinbar auch. Dahinter bis Platz 14 ist eine große Gruppe, die sehr nah beieinander ist.»