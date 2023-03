Toprak Razgatlioglu (3.) will Ducati herausfordern

Neben den Ducati-Werkspiloten überzeugte am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 auf dem Mandalika Street Circuit Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu als Dritter. Für die Rennen sieht er sich gut aufgestellt.

Mit der drittschnellsten Rundenzeit am Freitag präsentierte sich Toprak Razgatlioglu wesentlich stärker als beim Saisonauftakt vor einer Woche auf Phillip Island. Der Yamaha-Pilot fuhr in 1:32,625 min nur 0,157 sec langsamer als Ducati-Ass Michael Rinaldi, der seinen Teamkollegen und Weltmeister Álvaro Bautista wiederum um 0,029 sec distanzierte.

Razgatlioglu beschäftigte sich während der beiden freien Trainings mit der Abstimmung seiner R1 für das erste Rennen am Samstagnachmittag. «Ich habe mich auf die Race-Pace konzentriert und bin Rennsimulationen gefahren. Ich bin zufrieden, auch wenn wir noch Details an der Motorbremse anpassen müssen. Mit dem ersten Tag bin ich sehr zufrieden», sagte der Yamaha-Star gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich habe mir nicht angeschaut, wie die Long-Runs der Ducati-Piloten waren. In den Rennen erwarte ich hauptsächlich Álvaro stark, aber auch Johnny und Andrea. Michael fuhr eine gute Rundenzeit, seine Race-Pace kann ich nicht einschätzen. Wahrscheinlich wird aber auch er gut dabei sein. Wenn wir am Samstag die Einstellung der Elektronik etwas verbessern, können wir noch einen Schritt nach vorn machen.»

«Ducati wird in den Rennen sicher stark sein», ergänzte der Yamaha-Pilot. «Auf den Geraden ohnehin und auch beim Beschleunigen aus den Kurven 8 und 10 bis 15. Aber ich bin bereit, um mit ihnen um den Sieg zu kämpfen. Auf meiner Rennsimulation hielten die Reifen durch und hatte alles unter Kontrolle. Weil die Strecke schmutzig war, verschleißt der Vorderreifen schneller. Ich erwarte aber nicht, dass das am Samstag noch ein Problem sein wird.»

Ein seltsames Problem mit dem Hinterreifen hat sich fast von allein erledigt. «In Linkskurven spürte ich Vibrationen, zum Glück haben wir das Problem gefunden. Denn als ich in den letzten zehn Minuten einen anderen Hinterreifen auf einer anderen Felge montierten, war es verschwunden», erklärte Toprak.

Obwohl die Rundenzeiten am Freitag weit von den Rekorden entfernt ist, hat sich der Yamaha-Pilot genau das für die Superpole vorgenommen «Ein Startplatz in der ersten Reihe ist immer wichtig», weiß der Weltmeister von 2021. «Ich werde versuchen, im Qualifying einen neuen Rekord aufzustellen. Es wird nicht einfach sein, aber ich möchte eine 1:30 min fahren. Das wäre eine sehr ordentliche Rundenzeit auf MotoGP-Niveau.»