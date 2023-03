Trotz Bestzeit: Michael Rinaldi (Ducati) stapelt tief

Beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Street Circuit überzeugt Michael Rinaldi am Freitag mit den schnellsten Rundenzeiten. Der Ducati-Pilot sieht sich dennoch nicht als Favorit.

Michael Rinaldi hätte nicht besser in das zweite Saisonmeeting der Superbike-WM 2023 auf dem Mandalika Street Circuit starten können. Der Italiener im Aruba.it Ducati-Werksteam war Schnellster im FP1 am Vormittag und auch im zweiten Training am noch heißeren Nachmittag fuhr der 27-Jährige die Bestzeit.

Allerdings sind die Rundenzeiten noch weit von den Rekorden entfernt. Denn nach Monaten ohne Veranstaltung bietet die Rennstrecke auf der Ferieninsel Lombok/Indonesien kaum Grip.

«Mandalika ist eine schöne Rennstrecke, auf der aber nicht viele Motorräder oder Autos fahren», bedauert Rinaldi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Auf dem Asphalt ist kein Gummiabrieb und abseits der Ideallinie ist viel Staub. Am Freitag sehen wir deshalb nicht die Kräfteverhältnisse, wie wir sie in den Rennen erleben werden. Praktisch auf jeder Runde muss man sich an die ständig ändernden Bedingungen anpassen.»

Es ist jedoch kein Zufall, dass Rinaldi vorn liegt. Mit Álvaro Bautista auf Platz 2 hat der Ducati-Pilot eine gute Referenz.

«Wir scheinen ganz gut aufgestellt zu sein», muss Rinaldi dann doch zugeben. «Álvaro ist der aktuelle Weltmeister und ich habe offenbar einen Schritt nach vorn gemacht. Am Samstag könnten aber weitere Piloten aufschließen, wenn sich die Strecke weiter verbessert. Und die Erfahrung zeigt: Je mehr Grip vorhanden ist, umso kleiner werden die Abstände. Wir können sicher am Bike noch etwas verbessern, gerade das Gefühl zur Front. Das war am Freitag ein Schwachpunkt, nach ein paar Runden drohte das Vorderrad einzuklappen.»

Rinaldi weiter: «Wie die Kräfteverhältnisse im Rennen sein werden, lässt sich nicht vorhersagen. Johnny ist immer extrem schnell, wenn Grip vorhanden ist. Es ist auch sehr heiß und der Vorderreifen lässt ziemlich schnell nach. Vielleicht ist das am Samstag anders, in den freien Trainings aber schon. Ähnlich wie in Australien muss man den Reifen über die Distanz bringen können, hier ist es aber der Vorderreifen. Wenn die Strecke so heiß ist, muss man alles unter Kontrolle behalten – Fahrer wie Johnny oder Álvaro wissen genau, wann, wo und wie sehr sie pushen können.»

Im ersten Training war Rinaldi gestürzt. «Da habe ich einfach zu viel gepusht, aber der Zustand der Strecke war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gut genug», winkt der Superstock-1000-Champion von 2014 ab. «Das Layout ist großartig, ich liebe die Strecke.»