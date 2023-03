Philipp Öttl (16.): Den schweren Sturz im Hinterkopf

Vergangenen November hatte Philipp Öttl im ersten Superbike-Rennen auf dem Mandalika Circuit einen heftigen Crash. Als die freien Trainings am Freitag erneut bei miesen Bedingungen stattfanden, kamen Erinnerungen hoch.

Es ist erst knapp vier Monate her, dass der SBK-Tross auf der Insel Lombok Station machte. Damals wurde Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) im ersten Rennen mit einem Highsider von seiner Ducati katapultiert und zog sich beim Aufschlag starke Prellungen im unteren Rücken und Nacken zu, außerdem eine Gehirnerschütterung.

Das FP1 beendete der Bayer am Freitagmorgen als Neunter, im FP2 fiel er auf Position 16 zurück – 1,892 sec hinter dem Schnellsten Michael Rinaldi (Aruba.it Ducati).

«Heute lief es nicht so gut», meinte Öttl, als er sich mit SPEEDWEEK.com zum Interview zusammensetzte. «Der Sturz vom letzten Jahr ist nach wie vor etwas präsent. Das sieht man auch am Lecuona. Was wir letztes Jahr fabriziert haben, das willst du nicht jeden Tag haben – die Bedingungen sind aber wieder sehr ähnlich. Die Strecke hat auf der Ideallinie mehr Grip, als das letzte Woche der Fall war. Wir müssen das Motorrad besser anpassen, wir haben uns nicht so gesteigert wie die anderen. Ich fuhr zuerst einen Long-run mit den weichen Reifen und zum Schluss mit den harten.»

Weil die Strecke anfänglich null Grip hatte und viele Konkurrenten zum Ende von FP2 mit dem weichen Reifen fuhren, wurde Öttls Rückstand viel größer, als er das unter gleichen Voraussetzungen wäre.

Philipp glaubt auch, dass er noch zu zögerlich fährt. Dass die Ideallinie nicht mal einen Meter breit ist und er sich keinen Fehler erlauben darf, ohne erneut einen Sturz zu riskieren, trägt auch nicht zu einem besseren Gefühl in der Magengegend bei. «Das ist Mist, aber normal wird es mit jeder Runde besser», meinte der 26-Jährige, der vor den Rennen in Indonesien auf dem achten WM-Rang liegt.