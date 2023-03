Toprak Razgatlioglu (2.) permanent in Sturzgefahr

Das erste Rennen der Superbike-WM 2023 auf dem Mandalika Street Circuit wurde von den Reifen entschieden. Toprak Razgatlioglu brachte seine Yamaha mit zerstörtem Vorderreifen als Zweiter ins Ziel.

Nur Toprak Razgatlioglu konnte in den Trainings mit den starken Ducati-Piloten mithalten, im Qualifying sicherte sich der Yamaha-Star sogar die Pole-Position und führte den ersten Lauf am frühen Samstagnachmittag für fünf Runden an, doch dann musste der 26-Jährige Álvaro Bautista ziehen lassen.

Anschließend bekam es Razgatlioglu mit Ducati-Privatier Axel Bassani zu tun, der aber zurückfiel und der Türke fuhr den zweiten Platz nach Hause. Das war das Maximum für den nie aufgebenden Weltmeister von 2021. «Im ersten Lauf habe ich zu Beginn nicht gepusht. Álvaro hatte aber einen ausgezeichneten Rhythmus und ich folgte ihm. Aber nach nur acht bis neun Runden ließ der Vorderreifen massiv nach, was mich wirklich wunderte, weil ich den SC2 wählte. In den Kurven 5, 6 und 7 bin ich mehrmals fast gestürzt. Also versuchte ich, die bestmögliche Position nach Hause zu bringen», erzählte Razgatlioglu SPEEDWEEK.com.

Schon am Freitag klagten viele Superbike-Piloten über massiven Verschleiß am Vorderreifen.

Auf dem Papier begünstigt das Streckenlayout von Mandalika die Yamaha, wie konnte Bautista mit der Ducati derart dominieren? «Nur wegen des Vorderreifens. Er war zerstört und ich schaffte es kaum in die Kurven», erklärte der Yamaha-Pilot. «Im zweiten Sektor wollte mein Bike nur geradeaus fahren. Deshalb ist mein Knieschleifer kaum mehr vorhanden, weil ich das Motorrad ständig abfangen musste, um nicht zu stürzen. Ich dachte, mit dem härteren Reifen wäre ich bei den heißen Bedingungen auf der sicheren Seite, aber Álvaro nahm den weicheren und der sah auf wie neu – ich war wirklich überrascht, als ich das gesehen habe.»

Bautista hat nun alle bisherigen vier Rennen der Superbike-WM 2023 gewonnen und führt die Weltmeisterschaft mit 87 Punkten souverän an – Razgatlioglu hat als WM-Dritter bereits einen Rückstand von 44 Punkten! «Ducati hat sich deutlich gesteigert», grübelt der Türke. «Nicht nur Álvaro ist stark, sondern auch Michael fährt jetzt vorn mit und auch die andere Ducati-Piloten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Trotzdem werde ich am Sonntag versuchen, die Rennen zu gewinnen.»