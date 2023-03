Lombok, Superpole: Yamaha-Duo überflügelt Bautista

Beide Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli konnten Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) im Qualifying in Mandalika in Schach halten. Domi Aegerter und Philipp Öttl taten sich schwer.

Im Gegensatz zu Australien haben die Superbike-Piloten in Indonesien sowohl den weichen Hinterreifen SCX für die Rennen als auch den Qualifyer SCQ zur Verfügung.



Im FP3 am Samstagmorgen blieb die Verbesserung der Freitag-Bestzeit aus, vor der Superpole hatte Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi mit 1:32,468 min für die bis dahin schnellste Zeit gesorgt.



Im 15-minütigen Qualifying wurde diese Marke bereits in der ersten fliegenden Runde unterboten.

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) sorgte mit 1:32,231 min für die vorläufige Bestzeit, wurde aber bereits in der folgenden Runde von Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) mit 1:32,202 min unterboten.



Um das besser einordnen zu können: Den Pole-Rekord hält Razgatlioglu (Yamaha) seit 2022 mit 1:31,371 min, die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Türke, diese Zeit steht bei 1:32,163 min.

© worldsbk.com Willkommen in Mandalika © Gold & Goose Training in Mandalika © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Remy Gardner Zurück Weiter

Erfahrungsgemäß drehen die meisten Piloten erst einige Runden mit dem SCX, um eine Zeit zu setzen. In den letzten Minuten setzen sie dann den superweichen SCQ-Hinterreifen ein.



Razgatlioglu konnte sich auf 1:32,037 min verbessern und damit die Spitze vor seinem Teamkollege Andrea Locatelli übernehmen, Bautista qualifizierte sich für den dritten Startplatz.

Die zweite Reihe bilden Michael Rinaldi, Jonathan Rea und Loris Baz als Bester aus dem BMW-Quartett.



Superbike-Rookie Domi Aegerter (GRT Yamaha) wurde Zwölfter, Xavi Vierge steht als bester Honda-Fahrer nur auf Startplatz 13.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati strauchelt auf dem Mandalika Circuit weiterhin und wurde 15. Der Bayer hat seinen schweren Sturz im vergangenen Nvember auf dieser Strecke noch nicht verarbeitet.



Remy Gardner (GRT Yamaha) muss wegen einer heftigen Magen-Darm-Erkrankung mindestens auf den Samstag verzichten.

Ergebnisse Superbike-WM Mandalika, Superpole:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:32,037 min

2. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,069 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,165

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,505

5. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,513

6. Loris Baz (F), BMW, +0,601

7. Axel Bassani (I), Ducati, +0,601

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,672

9. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,760

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,965

11. Scott Redding (GB), BMW, +0,968

12. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +0,998

13. Xavier Vierge (E), Honda, +1,057

14. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,057

15. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,350

16. Iker Lecuona (E), Honda, +1,906

17. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +2,160

18. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +2,271

19. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,641

20. Eric Granado (BR), Honda, +2,903

21. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,507

22. Remy Gardner (AUS), Yamaha, nicht gefahren