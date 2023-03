Mandalika, Lauf 1: Bautista dominiert, Drama für Rea

Während Álvaro Bautista den ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Mandalika souverän gewann, spielten sich hinter dem Ducati-Piloten Dramen ab. Stark BMW mit Michael van der Mark, Tiefschlag für Jonathan Rea (Kawasaki).

Nach dem Rennen der Supersport-WM wurde das Wetter auf der Insel Lombok freundlicher. Der starke Wind hatte sich abgeschwächt und die bedrohlich dunklen Wolken waren nur aus der Ferne zu sehen. Die Bedingungen für den ersten Lauf der Superbike-Kategorie um 13:30 Uhr Ortszeit waren mit schwülen 31 Grad Celsius Lufttemperatur drückend.

Von der Pole-Position ging Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu vor seinem Teamkollegen Andrea Locatelli und Ducati-Ass Álvaro Bautista ins Rennen. Die zweite Reihe bestand aus Michael Rinaldi (Ducati), Loris Baz (BMW) und Axel Bassani (Ducati).

Jonathan Rea (Kawasaki) bummelte in der Superpole und wurde nachträglich um drei Positionen auf Startplatz 8 strafversetzt.

Superbike-Rookie Domi Aegerter (GRT Yamaha) qualifizierte sich als Zwölfter der Startaufstellung, daneben auf Platz 13 Xavi Vierge als bester Honda-Fahrer. Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) erreichte in der Superpole nur Startplatz 15.

Nicht am Start standen Remy Gardner (GRT Yamaha) und Eric Granado (Honda) wegen einer Magen-Darm-Erkrankung. Auch Tom Sykes (17./Kawasaki) hat seit Freitag Beschwerden, der Weltmeister von 2013 fährt aber.

Nach dem Start setzte sich zunächst Razgatlioglu an die Spitze, in Runde 5 übernahm aber Bautista das Kommando. Souverän setzte sich der Weltmeister mit den schnellsten Rundenzeiten vom Rest des Feldes ab und sorgte mit 4,8 sec Vorsprung für den ersten Ducati-Sieg in Mandalika. Aber der Spanier hatte auch Glück: In der ersten Runde wäre er fast von seinem Teamkollegen Michael Rinaldi abgeschossen worden, der viel zu spät bremste und stürzte.

Mit Platz 2 holte Razgatlioglu das Maximum aus dem ersten Rennen heraus, Dritter wurde sein Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli.

Als Vierter wurde Axel Bassani erneut bester unabhängiger Pilot, zeitweise belegte der Go Eleven Ducati-Pilot den zweiten Platz.

Im breiten Mittelfeld spielten sich Dramen ab, als sich ab Rennmitte der Reifenverschleiß bemerkbar machte.

Von der guten Startposition konnte Loris Baz keinen Profit schlagen. Beim Start fiel der Franzose weit zurück und wurde Elfter. Bester BMW-Pilot in der Anfangsphase war Scott Redding auf Platz 9, später Michael van der Mark. Der Niederländer behielt seine Pace im Rennen durch und fuhr ab Rennmitte mit die besten Rundenzeiten. Nach einem starken Rennen fuhr der 30-Jährige als hervorragender Sechster über den Zielstrich.

Auch Honda holte mit Xavi Vierge auf Platz 7 ein versöhnliches Ergebnis.

Ein Desaster erlebte dagegen Kawasaki mit Jonathan Rea und Alex Lowes auf den Plätzen 9 und 10. Erschreckende Erkenntnis für den Rekordweltmeister: Es war kein Pech, die anderen Teams und Piloten haben den besseren Job gemacht!

Dominique Aegerter hatte wie schon auf Phillip Island das Vergnügen, Rea in der Schlussphase des Rennens zu überholen. Der Rookie brachte seine Yamaha auf Platz 8 ins Ziel.

Philipp Öttl konnte sich im Rennen nicht steigern und verpasste als 13. mit 26 sec Rückstand die Top-10 deutlich.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Bassani und Bautista in die erste Kurve. Sturz Rinaldi. Rea nur auf Platz 8. Redding mit der besten BMW auf Platz 9. Öttl auf 11, Aegerter 15.



Runde 1: Razgatlioglu, Bautista und Bassani innerhalb einer Sekunde, dann Petrucci, Locatelli, Lowes, Vierge und Rea. Redding weiter auf Platz 9. Öttl 11, Aegerter 15.



Runde 2: Schnellste Runde Locatelli (5.) in 1:33,727 min. Öttl fällt hinter Baz und van der Mark auf Platz 13 zurück.



Runde 3: Rea (7./+1,3 sec) mit der schnellsten Zeit in 1:33,448 min. Die vier BMW geschlossen auf den Positionen 9 bis 12.



Runde 4: Locatelli vorbei an Petrucci auf Platz 4. Rea jetzt Sechster. Gerloff fällt auf Platz 16 zurück.



Runde 5: Bautista vorbei an Razgatlioglu! Rea schnappt sich Platz 5 von Petrucci.



Runde 6: Bautista führt um 0,4 sec. Razgatlioglu verliert eine weitere Position an Bassani. Die Top-5 innerhalb 1,3 sec. Öttl 12, Aegerter 13.



Runde 7: Schnellste Runde Bautista in 1:33,178 min. Razgatlioglu holt sich Platz 2 zurück. Beste BMW jetzt Michael van der Mark auf Platz 9.



Runde 8: Bautista in 1:32,975 min wieder schneller. Der Weltmeister führt um fast eine Sekunde vor Razgatlioglu und Bassani. Rea Fünfter, Vierge Achter und van der Mark auf Platz 9. Aegerter (12.) jetzt vor Öttl (13.).



Runde 9: Bassani (3.) unter Druck von Locatelli (4.)



Runde 10: Bautista fährt eine 1:32,824 min. Lowes vorbei an Rea auf Platz 5. Redding wird immens langsamer – nur noch auf Platz 12!



Runde 11: Locatelli schnappt sich Platz 3 von Bassani. Rea (6.) unter Druck von Petrucci. Aegerter auf 11, Öttl 13 und Redding nur noch auf 14.



Runde 12: Bassani und Lowes kämpfen um Platz 4. Rea 0,7 sec langsamer als sein Teamkollege. Sykes gibt das Rennen auf.



Runde 13: Van der Mark (9.) schneller als sechs Piloten vor ihm! Redding gibt das Rennen schimpfend aus.



Runde 14: Bautista in 1:32,803 min um 2 sec vor Razgatlioglu und 3,7 sec vor Locatelli. Petrucci (6.) vorbei an Rea (7.). Aegerter Zehnter, Öttl auf 13.



Runde 15: Drama für Rea – auch Vierge vorbei am Rekordweltmeister!



Runde 16: Bautista dominiert mit 3,5 sec Vorsprung. Van der Mark (9.) nur noch 0,4 sec hinter Rea! Sykes nimmt das Rennen mit neuen Reifen wieder auf.



Runde 17: Van der Mark vorbei an Rea auf Platz 8!



Runde 18: Vierge überholt Lowes und ist Sechster. Auch Aegerter (10.) holt zu Rea auf.



Runde 19: Van der Mark kann noch Lowes (7.) und Vierge (6.) schnappen. Aegerter attackiert Rea, aber der Nordire kontert. Öttl auf 13.



Runde 20: Das Podium ist bezogen. Van der Mark vorbei an Lowes auf Platz 7.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Locatelli. Van der Mark wird Sechster, Aegerter Achter, Rea auf Platz 9 und Öttl auf 13.