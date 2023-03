Jonathan Rea: Der Freitag begann mit einem Desaster

«Kein Gummiabrieb und dreckig», lautete das Urteil von Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea über den Mandalika Circuit nach den freien Trainings am Freitag. Der Kawasaki-Star landete mit 0,735 sec Rückstand auf Platz 4.

Das Ducati-Duo Michael Rinaldi und Alvaro Bautista sowie Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu fuhr am Freitag in einer eigenen Welt, der viertplatzierte Jonathan Rea verlor bereits über sieben Zehntelsekunden.

«Die erste Session war ein Desaster, wir zerstörten den Vorderreifen», schilderte Rea in kleiner Journalistenrunde. «Ich fuhr nur das letzte Drittel von FP1. Für FP2 veränderten wir die Balance des Motorrads etwas und machten es vorne leichter, um den Reifen zu schonen. Der Vorderreifen wird in den Rennen die entscheidende Rolle spielen. Wir haben uns in diesem Bereich verbessert, es ist aber nach wie vor so, dass unser Motorrad die Zeit in der Bremsphase am Kurveneingang gutmacht. Wenn unser Bike vorne nicht stabil ist, dann wird es extrem schwierig. Wir konzentrieren uns darauf, die Lebensdauer des Vorderreifens zu verlängern.»

Rea erwartet, dass die Strecke am Samstag besser sein wird. Zusätzlicher Gummiabrieb wird für mehr Grip sorgen, die nur ein Meter breite Ideallinie wird sich aber nicht nennenswert ausweiten.



«Ich habe mein Bestes gegeben», meinte Johnny zum großen Rückstand auf die Spitze. «Ich kann nicht auf magische Weise Zeit finden oder es härter versuchen. Wir müssen die Motorradabstimmung etwas verbessern, auch wenn wir mehr oder weniger im richtigen Fenster sind. Ich fühle mich schnell für eine Runde, aber bezüglich der Konstanz müssen wir uns verbessern. Vor allem, wenn der Vorderreifen nach zehn Runden nachlässt, da müssen wir definitiv besser werden.»