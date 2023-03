Mandalika, FP3: Gardner krank, Aegerter 5., Rea 13.

Am Freitag präsentierten sich den Superbike-WM-Piloten auf dem Mandalika Street Circuit miserable Gripverhältnisse. Im FP3 konnte sich nur die Hälfte der Fahrer verbessern, Weltmeister Alvaro Bautista war Bester.

Wie immer bei Rennen in Südostasien bekommen einige Pechvögel akute Magen-Darm-Probleme. Tom Sykes aus dem Team Kawasaki Puccetti litt die vergangenen Tage und war nur ein Schatten seiner selbst.



Remy Gardner (GRT Yamaha) erfreute sich am Freitag noch bester Gesundheit, wurde aber in der Nacht auf Samstag von einer fiesen Krankheit niedergestreckt. Der Australier muss auf den Samstag verzichten; sollte es ihm am Sonntag besser gehen, muss er im Sprintrennen vom letzten Platz starten, weil er nicht am Qualifying teilnahm.

Bei wie schon in den vergangenen beiden Jahren miserablen Gripverhältnissen am Freitag, die befahrbare Linie der spektakulären Rennstrecke direkt am Meer ist nicht einmal einen Meter breit, sorgte Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi in der kombinierten Wertung aus FP1 und FP2 mit 1:32,468 min für die Bestzeit.



Um das besser einordnen zu können: Den Pole-Rekord hält Razgatlioglu (Yamaha) seit 2022 mit 1:31,371 min, die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Türke, diese Zeit steht bei 1:32,163 min.

Im 30-minütigen FP3 am Samstagmorgen um 8.30 Uhr Ortszeit, Lombok ist gegenüber MEZ sieben Stunden voraus, fuhr Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) die schnellste Runde, blieb mit 1:32,981 min aber deutlich über der Bestmarke vom Freitag. Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Axel Bassani (Motocorsa Ducati) liegen mit 0,045 und 0,079 sec nur minimal zurück. Bassani wäre Bestzeit gefahren, wurde aber in der letzten Kurve von Hafizh Syahrin (Petronas MIE Honda) aufgehalten.

Nur elf der 21 Fahrer konnten sich bei 30 Grad Celsius Luft- und 38 Grad Asphalttemperatur gegenüber Freitag steigern, Dominique Aegerter (GRT Yamaha) auf dem tadellosen fünften Platz gehört zu ihnen.

Auch Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati konnte sich leicht verbessern und landete als Zehnter direkt vor seinem Markenkollege Danilo Petrucci.

Scott Redding brachte die beste BMW auf Platz 6, Honda-Werksfahrer Xavi Vierge wurde Siebter. Gar nicht lief es bei Rekordchampion Johnny Rea (Kawasaki), der auf Position 13 strandete.

Ergebnisse Superbike-WM Mandalika, FP3:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:32,981 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,045 sec

3. Axel Bassani (I), Ducati, +0,079

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0220

5. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +0,438

6. Scott Redding (GB), BMW, +0,604

7. Xavier Vierge (E), Honda, +0,820

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,190

9. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,262

10. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,270

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,273

12. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,321

13. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +1,366

14. Iker Lecuona (E), Honda, +1,418

15. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,803

16. Loris Baz (F), BMW, +2,005

17. Garrett Gerloff (USA), BMW, +2,044

18. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +2,525

19. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,680

20. Oliver König (CZ), Kawasaki, +2,691

21. Eric Granado (BR), Honda, +2,721

22. Remy Gardner (AUS), Yamaha, nicht gefahren