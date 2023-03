Toprak Razgatlioglu (Yamaha): Endlich der erste Sieg

Im Superpole-Race auf dem Mandalika Circuit holte Toprak Razgatlioglu seinen ersten Sieg in der Superbike-WM 2023. Der Yamaha-Star ist jetzt erster Verfolger von WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati).

Der Rennsonntag beim zweiten Superbike-Meeting in Indonesien hatte manche Überraschung parat. Das Superpole-Race und der zweite Lauf wurden abgebrochen und neu gestartet, viele Piloten stürzten oder hatten mit nachlassenden Reifen zu kämpfen.

Als Álvaro Bautista (Ducati) im Superpole-Race stürzte, war der Yamaha-Pilot zur Stelle und holte seinen ersten Sieg in diesem Jahr.

«Der Sieg im Superpole-Race war nicht einfach. Jeder gibt alles und es gibt viele schnelle Fahrer, vor allem die Ducati-Piloten haben sich gesteigert. Sonst war nur Álvaro schnell, jetzt ist die Ducati ein starkes Paket», erzählte Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wichtiger als das Sprintrennen war mir aber der zweite Lauf.»

Und in diesem brachte der Türke wie schon am Samstag den zweiten Platz nach Hause. Das Rennen wurde nach einem Sturz von Michael van der Mark (BMW) abgebrochen und über 14 Runden neu gestartet. Dabei profitierte der 26-Jährige auf Platz 3 liegend von einem Fehler von Michael Rinaldi (Ducati) in der letzten Runde.



«Ich sah, wie Rinaldi Probleme bekam. Ich gab jede Runde 100 Prozent und ich denke, selbst wenn er in Kurve 10 nicht hätte weit gehen müssen, hätte ich ihn mir im letzten Sektor geschnappt – da war ich stärker als er», sagte der Yamaha-Star. «Für den Restart habe ich keinen neuen Hinterreifen genommen und hatte nach einigen Runden viel Spinning. Es reichte für Platz 2, was gut für die Meisterschaft ist. Es wird eine lange Saison. Ich bin aber zufrieden, auch weil wir unser Bike mit jeder Session verbessert haben. Wir sind nicht sonderlich gut ins Wochenende gestartet, weil wir eine gute Abstimmung suchten. Am Ende haben wir es geschafft, dass der Vorderreifen im zweiten Lauf nicht zerstört war und ich im Rennen stark war.»

Die Superbike-WM 2023 wird von Bautista souverän mit 112 Punkten angeführt, Razgatlioglu folgt als WM-Zweiter mit 75 Punkten. Dritter ist sein Teamkollege Andrea Locatelli mit 70 Punkten.