Lombok, Sprintrace: Kawa zerrissen – Bautista-Crash

Das Superpole-Race in Mandalika war an Dramatik und Action nicht zu überbieten. Während Alvaro Bautista stürzte, gewann Toprak Razgatlioglu (Yamaha) zum ersten Mal in dieser Saison.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es auf Lombok teils kräftige Regenfälle, im Fahrerlager und auf dem Mandalika Circuit standen am Sonntagmorgen einige Pfützen. Doch weil die Luft nur selten weniger als 30 Grad Celsius hat, verdunsten diese schnell.



Als das Sprintrennen, genannt Superpole-Race, weil die Top-9 im Ergebnis die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen bilden, um 10.30 Uhr Ortszeit (3.30 Uhr MEZ) gestartet wurde, war die Strecke trocken und es hatte 31 Grad Celsius Luft- und 44 Grad Asphalttemperatur.

Die Fahrer stellten sich entsprechend dem Qualifying-Resultat vom Samstag auf dem Grid auf. Die Reihe 1 bildeten Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Andrea Locatelli (Yamaha) und Alvaro Bautista (Ducati). In der zweiten Reihe standen Michael Rinaldi (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Loris Baz (BMW). Dominique Aegerter (Yamaha) kam von Startplatz 12, Philipp Öttl (Ducati) von 15.

Remy Gardner und Eric Granado mussten am Samstag wegen schlimmer Magen-Darm-Probleme in der Clinica behandelt werden, am Sonntag sind sie wieder dabei. Weil Gardner kein Qualifying fuhr, stand er im Sprintrennen auf dem letzten Startplatz.

Polesetter Razgatlioglu gewann den Sprint zur ersten Kurve vor Bautista und Locatelli, in Kurve 2 gerieten Alex Lowes und Danilo Petrucci aneinander. Während Petrucci durchs Kiesbett pflügte, rutschte Lowes aus und räumte den vor ihm liegenden Loris Baz (Bonovo BMW) spektakulär ab.

Eine Runde später stürzte Rea an derselben Stelle auf Platz 5 liegend, weil nach der Kollision Flüssigkeit auf der Strecke war. Das Rennen wurde abgebrochen, Rea schaffte es, sein Motorrad an die Box zurückzubringen. Auch Baz gelang das, während Lowes nichts zum Zurückbringen hatte: Seine Kawasaki wurde auseinandergerissen!

Lowes hatte Glück: Weil das Rennen noch keine drei Runden alt war, sieht das Reglement keinen Neustart vor, sondern ein neues Rennen. Das erlaubte es dem Engländer mit dem Ersatzmotorrad wieder dabei zu sein, außerdem gilt für die Startaufstellung dann nicht der Stand bei Abbruch, sondern das Ergebnis im Qualifying.

Den zweiten Start gewann Bautista, Toprak konnte aber gleich kontern und nach der ersten Kurve die Führung übernehmen.



Rea kämpfte in der zweiten Runde Rinaldi nieder und übernahm Platz 3, während Razgatlioglu und Bautista bereits eine Sekunde voraus lagen.

In der vierten Runde schloss Rea zu Bautista und Toprak auf. Kaum war Rea am WM-Leader vorbei, hatte er am Kurvenausgang einen Rutscher, der direkt hinter ihm liegende Bautista kam unabhängig davon neben die Ideallinie und stürzte.



Rea verlor dadurch eine Position an Teamkollege Lowes, der hinter den Yamaha-Werksfahrern Razgatlioglu und Locatelli Dritter wurde.

Rea wurde Vierter vor Bassani, Vierge, Rinaldi, van der Mark und Redding in den Top-9.



Aegerter überholte in der letzten Kurve Petrucci und wurde Zehnter, Öttl 13.

Loirs Baz hatte auch im zweiten Versuch Pech, als ihm Lowes beim Anbremsen gegen das rechte Bein fuhr. Der Franzose konnte sich gerade noch auf dem Motorrad an die Box schleppen und musste von den Mechanikern heruntergehoben werden – er fällt für das zweite Hauptrennen aus.

Ergebnisse Superpole-Race Mandalika:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 8 Runden in 12:26,052 min

2. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,110 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,372

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +3,073

5. Axel Bassani (I), Ducati, +3,234

6. Xavier Vierge (E), Honda, +4,251

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, +4,617

8. Michael van der Mark (NL), BMW, +4,792

9. Scott Redding (GB), BMW, +5,797

10. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +8,068

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +8,347

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +8,442

13. Philipp Öttl (D), Ducati, +10,592

14. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +13,534

15. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +16,839

16. Iker Lecuona (E), Honda, +17,365

17. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +18,881

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, +33,614

19. Eric Granado (BR), Honda, +32,739

– Tom Sykes (GB), Kawasaki, Aufgabe

– Alvaro Bautista (E), Ducati, Sturz

– Loris Baz (F), BMW, Aufgabe