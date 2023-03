Nach Mandalika braucht Dominique Aegerter eine Pause

Beim kräftezehrenden Meeting auf der Insel Lombok/Indonesien leistete sich Superbike-Rookie Dominique Aegerter keinen gravierenden Fehler und punktete in den Hauptrennen. Nun genehmigt sich der Yamaha-Pilot eine Auszeit.

So erfreulich der Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island für Dominique Aegerter war, umso harziger verlief nur eine Woche später für den Schweizer das Meeting auf dem Mandalika Street Circuit.

Der Yamaha-Pilot war Zwölfter am Freitag, Zwölfter in der Superpole und erreichte in den Rennen die Plätze 8, 11 und 12. Angesichts zahlreicher Stürze auf der rutschigen Piste von etablierter Piloten war das für einen Rookie keine Selbstverständlichkeit.

Das Superpole-Race und der zweite Lauf am Sonntag wurden nach Stürzen abgebrochen und über eine verkürzte Distanz neu gestartet. Für Aegerter, der im ersten Lauf am Samstag gegen Rennende immer stärker wurde, war das ein Nachteil.

«Die Abbrüche waren nicht zu unserem Vorteil», erklärte Aegerter SPEEDWEEK.com. «Wobei wir im Superpole-Race eigentlich ganz gut dabei waren, aber ich konnte nicht attackieren. In diesem Bereich müssen wir uns noch verbessern, um wie die anderen mehr Grip zu haben. Das auf 14 Runden gekürzte zweite Rennen kam uns auch nicht entgegen, weil ich nach dieser Distanz im ersten Lauf erst richtig schnell wurde. Ich habe zumindest wieder einige Kilometer abgespult, Dinge gelernt und herausgefunden und es ist auch interessant zu sehen, wie sich die Reifen entwickeln. Unser Wochenende hatte Höhen und Tiefen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Nach seinen ersten beiden Superbike-Meetings, mit den Highlights auf Phillip Island mit Startplatz 3 und Platz 7im zweiten Rennen, will der zweifache Supersport-Weltmeister die Eindrücke sacken lassen.

«In den nächsten ein, zwei Wochen werde ich versuchen, den Kopf ein wenig freizubekommen. Nach der vergangenen Saison war ich immer mit der Vorbereitung beschäftigt, auch mein Körper braucht jetzt eine kleine Auszeit. Auf Lombok war es extrem heiß und es ist auch ziemlich herausfordern, innerhalb einer Woche sechs Rennen zu fahren», seufzte Aegerter. «In der Pause bis Assen haben wir einen Test in Barcelona. Dort werden wir versuchen, das Set-up für mein Bike mit den Erfahrungen der ersten beiden Rennwochenende besser hinzubekommen. Ich denke, wir auf einem guten Weg. Wenn das Glück ein wenig mehr auf unserer Seite ist und wir das Puzzle zusammensetzen, werden die Ergebnisse kommen.»

In der Gesamtwertung belegt Aegerter mit 24 Punkten den zehnten WM-Rang.