Albtraum für Philipp Öttl: Gestürzter direkt vor ihm

Als Michael van der Mark direkt vor Philipp Öttl stürzte, ging auch das Rennen des bayerischen Ducati-Piloten abrupt zu Ende. Statt des möglichen Top-Ten-Resultats trug er Prellungen und Schürfwunden davon.

Nach Rang 13 im ersten Superbike-Lauf am Samstag und Platz 11 im Superpole-Race am Sonntagmorgen machte Philipp Öttl im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag Jagd auf Michael van der Mark und hatte gute Aussichten, in die Top-Ten vorzustoßen.

Doch in der sechsten von 21 Runden machte der Niederländer einen Fehler und wurde direkt vor Öttls Nase mit einem spektakulären Highsider von seiner BMW gewirbelt – was zum Abbruch des Rennens und einem Neustart ohne Öttl und van der Mark führte.

Öttl versuchte vergeblich auszuweichen, kollidierte mit van der Marks Maschine und erlebte selbst einen kapitalen Sturz, bei dem er glücklicherweise mit ein paar Prellungen und Schürfwunden am linken Knie und Ellbogen davonkam. «Meine Eier tun am meisten weh, mir hat’s von unten rauf die Luft rausgepresst», bekannte der Bayer nach dem Unfall beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der Go-Eleven-Box. «Der van der Mark hat’s weggehaut und ich habe nicht ausweichen können. So ist es halt», hakte er den Zwischenfall ab, ohne den Abgeflogenen allzu deutlich zur Rechenschaft zu ziehen. «Michael war ein bisschen von der Linie weg und hatte meiner Meinung nach fast ohne Gas einen Highsider. So was passiert halt auf dieser Rennstrecke. Sie verzeiht einfach keine Fehler, das war im letzten Jahr schon so, und heute hat man es auch am Sturz von Jonathan Rea gesehen. Als das Heck von Michaels Maschine auskeilte, habe ich noch versucht zu bremsen, doch die BMW hat so stark verzögert, dass ausweichen unmöglich war».

Damit war die Hoffnung auf ein Happy-End dahin. «Im Superpole-Rennen lief es schon besser, und wenn ich mir das Ergebnis von Lauf 2 anschaue, wären die Top-10 möglich gewesen nach einem schwierigen Wochenende», seufzte er. «Am Samstag waren wir nicht so zufrieden, doch heute hat alles besser gepasst und wir waren näher an der Spitze. Ich habe gedacht, jetzt geht’s vorwärts!»



In der Gesamtwertung liegt Öttl nach sechs von 36 Rennen auf dem elften Platz.